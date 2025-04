Antal Imre: a legnagyobb jó hír, az ünnepek ünnepe most jön

– A húsvét hitünk legfontosabb eseménye, a legnagyobb jó hír, az ünnepek ünnepe. Hiszen Krisztus feltámadása nélkül nem lenne számunkra se üdvösség, se élet, se egyház, se öröm, se remény. Szent Pál szavaival élve: hiábavaló lenne a mi hitünk. Húsvét nélkül befejezetlen lenne Jézus megváltói műve, nem lenne elérhető az örök élet – kezdte beszélgetésünket az ünnepről Antal Imre erdélyi származású hódmezővásárhelyi plébános, akivel a Szent István király-templomban beszélgettünk. Ebből az is kiderül, hogy vallás, hit nélkül nem igazi a húsvét.

Antal Imre plébános kijelentette: hit nélkül nem igazi a húsvét. Fotó: Imre Péter

Gyerekkori ünnepek

A hivatalos rész folytatása előtt arra kértem Imre atyát, idézze fel, milyenek voltak gyerekkori húsvétjai Erdélyben, családi körben.

– Nagyon vallásos családban nevelkedtem, szüleim a templomba is rendszeresen elvittek és otthon is meghitt hangulatban ünnepeltük a húsvétot. A közösség része lehettem, szentmiséken ministráltam, és már akkor megszerettem a húsvéti liturgiát, szertartást. Az otthoni ünnep nem az evésről és ivásról szólt, és mindössze egyetlen piros hímes tojás volt, szép erdélyi motívumokkal az asztal díszeként, nem ettük meg. A lányoktól is ilyeneket kaptunk locsolkodáskor – elevenítette fel. Azzal folytatta, amit már felnőttként értett meg.

Hit nélkül nincs húsvét

– Azért is sajátos húsvét ünnepe, mert ez a legnagyobb világtörténeti esemény. Valaki legyőzte a halált. Ez puszta emberi erőlködéssel lehetetlen. Maga Isten bizonyítja itt be, hogy a halál nem vég, hanem kezdet. Tehát van értelme és célja az életnek, és a halállal megváltozik az élet, de nem szűnik meg. Húsvét óta tudjuk, hogy a legértelmetlenebb helyzetekben, a legembertelenebb szenvedésekben is jelen van az Isten. Ez a húsvéti örömhír lényege – fejtette ki a plébános. Még hozzátette: nem szereti, ha ilyenkor, ezen a szent ünnepen az embereket helyezik előtérbe, „mert az nem rólam, nem rólunk szól”.

– A húsvét hit nélkül, vallás nélkül nem képzelhető el, az ad neki értelmet. Az igazi ünnep nem a csoki nyusziról, nem a sonkáról és a locsolkodásról szól, hanem – mint már említettem – Jézus Krisztus feltámadásáról, aki annyira szeretett minket, embereket, hogy értünk képes volt a legdrágábbat, az életét is odaadni, Ő a mi húsvéti bárányunk – mondta és tett hitet Imre atya.