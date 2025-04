Okleveles technikusi képzés indulhat Szentesen

Kincses Tímea, a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum, a HSZC főigazgatója hangsúlyozta, a centrum életében az együttműködési megállapodás mérföldkő.

A HSZC és Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar a jövőben együttműködik. Fotó: Kovács Erika

A technikumot végzettek lehetőségei

– A felsőoktatási intézményekkel való együttműködés rendkívül fontos számunkra. A Neumann János Egyetemmel, a Gál Ferenc Egyetemmel és a Szegedi Tudományegyetemmel már vannak megállapodásaink, amelyek támogatják, hogy azok a fiatalok, akik a HSZC valamelyik intézményében tanulnak, a felsőoktatásba lépjenek. A szakképzés átalakítása bővítette és megkönnyítette a lehetőségeket. A technikumban végzettek szakmai vizsgával és érettségivel léphetnek tovább a felsőoktatásba. Ha pedig közös képzési program szerint tanulnak a technikumban, okleveles technikus végzettséget is szerezhetnek – mondta Kincses Tímea.

Nyitottak a szakképző intézmények felé

Döbör András, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar dékánja, egyetemi docens kiemelte, az elmúlt években, a minisztériumi iránymutatásoknak megfelelően, nyitottak a szakképző intézmények felé. Ez az első időkben kreditmegállapodások formájában öltött testet. Azok a tanulók, akik a megállapodással érintett tagintézményekből érkeznek, ezzel is segítséget kapnak a tanulmányaik megkezdéséhez.

– A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar a vidék legnagyobb pedagógusképző intézményévé vált. Ezért is tartjuk különösen fontosnak, hogy a régió minden szakképzési centrumával szakmai együttműködést kössünk – mondta a dékán.

Az együttműködés a HSZC Boros Sámuel Technikumát érinti

A HSZC Szentesi Boros Sámuel Technikumában működik oktatási ágazat. Oktatási szakasszisztenseket is képeznek, a zászlajukra tűzték, hogy okleveles technikusi képzést is szeretnének indítani. Ezért is törekszenek együttműködésre a pedagógusképző karral.

– Diákjaink 80 százaléka szeretne továbbtanulni. Az okleveles technikusi képzéssel megkönnyítjük a továbbtanulás lehetőségét – emelte ki Somosné Puskás Krisztina, a SZC Szentesi Boros Sámuel Technikum igazgatója.