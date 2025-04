Kígyózó sorokban várták a rajongók a Hunyadi záróepizódját Szegeden – videóval

Három nappal a televíziós premier előtt moziban nézhették meg a Hunyadi sorozat rajongói a záró epizódot. Szerda este 8 órától Szegeden egyszerre két teremben vetítették a nándorfehérvári csatát feldolgozó részt, melyre több mint háromszázan váltottak jegyet. A premier előtt kígyózó sor állt a mozi előtt: bár jegye ekkorra már mindenkinek volt, hiszen azt elővételben lehetett megvásárolni, így is hosszú percekig tartott bejutni a büféig. Nem volt még vetítés, melyet ekkora érdeklődés kísért volna.

Két termet töltöttek meg Szegeden a Hunyadi rajongói, akik szélesvásznon, a tévés premier előtt nézhették meg a záróepizódot. Fotó: Karnok Csaba

Kíváncsiak voltunk, ki miért akarta moziban megnézni az utolsó részt és miért kedvelik ennyire ezt a sorozatot – erről faggattuk a sorban állókat. Akik között voltak fiatalok és idősebbek, nők és férfiak egyaránt. És mint kiderült, mindenki megtalálja benne azt, amiért rajongani tud.

Büszkék lehetünk erre a sorozatra

– Egy kicsit én is színházi, filmes szemmel nézem ezt a sorozatot és nagyon tetszik – mondta Cservölgyi Zsófi. – A díszlet, a jelmezek és a színészek is mind nagyon jók. Ez egy olyan produkció, amire büszkék lehetünk és akár Magyarország ékkövévé is válhat – jelentette ki a fiatal nő.

– Én az elejétől követem ezt a sorozatot, de szombaton, a záróepizód vetítésének idején éppen nem leszek otthon. Azért jöttem el a moziba, hogy ne maradjak le róla. De egyébként is biztos, hogy így nagyobb élmény lesz – mondta Köllő Sándor, aki elárulta: sok új információt is megtudott a sorozatból, mivel minden ténynek igyekszik utána nézni. Például, hogy Szegeden kötöttek meg egy békét.

Szélesvásznú élmény

Csikós Zoltán történelemtanárként értékelte a sorozatot. Mint mondta, nyilván helyén kell kezelni a sztorit. – A fő vezérvonal rendben van, de azért az írók próbálták színesíteni a sztorit, kicsit populárisabbá téve ezt a történetet – fogalmazott. Ő például a csatajelenetre volt szélesvásznú változatban kíváncsi, ezért váltott jegyet a mozis premierre.

– Azt mondják, az összes részt moziban kellett volna megnézni. Nagyívű, lehengerlő produkció, nagyon várjuk a befejező részt – mondta Tóth Emília, aki két barátnőjével jött el Békéscsabáról a vetítésre. A középkorú nők arra a kérdésre, ki a kedvenc szereplőjük, gondolkodás nélkül rávágták: természetesen Kádár L. Gellért. – Meg a szultán. Meg Cillei. És Újlaki is szépen öregszik – nevetgéltek.