Kiderült, milyen jövőt szánnak Makón az egykori kolbászgyárnak

A makói kolbászgyár Justh Gyula utcai épületegyüttese 24 esztendeje, 2001 áprilisában zárt be, sorsáról a tulajdonos Pick Rt. döntött. Az utolsó időkben Hentes- és Szárazáru Gyártó Kft. néven működött és 80 ember munkahelye volt. Az egykori húsüzem máig híres terméke a makói csípős kolbász volt, amit aztán a Pick gyártott tovább az eredeti recept alapján. Erre máig sokan emlékeznek Makón, mint ahogy arra is, hogy a bezárást követően az akkori polgármester, illetve parlamenti képviselő igyekezett lépéseket tenni a gyár érdekében, de nem jártak sikerrel.

A húsüzem egykori épületegyüttese negyedszázad alatt lepusztult. Fotó: Szabó Imre

A húsüzem hányatott sorsa

Miután lakat került rá, sokáig kínálták eladásra, végül egy hódmezővásárhelyi cég vette meg. Mezőgazdasági feldolgozóüzemmé szerették volna alakítani, ehhez azonban nem sikerült pályázati támogatást szerezniük, így raktár lett belőle. 2019-ben pedig egy vállalkozó jelentkezett a makói önkormányzatnál, aki engedélyt kért arra, hogy cége nevében használhassa a makói kifejezést – azaz Makói Kolbászgyár Kft. legyen. Kérelmében azt írta, nagy kapacitású sertéstelepet üzemeltet, és ennek továbbfejlesztéseként szeretne létrehozni egy húsfeldolgozással és szárazáru-gyártással foglalkozó üzemet. A vállalkozás nyert is egy komoly összeget a kolbászgyár újraindítására, aztán az építőipari árrobbanás ellehetetlenítette a beruházást.

Régóta eladó már az ingatlan. Fotó: Szabó Imre

Munkásszálló kínaiaknak?

Az épület most is lepusztult látványt nyújt, de – mint egy olvasónk felhívta rá a figyelmet – azért látni munka nyomait a telepen. Mint meggyőződtünk róla, a gyár hátsó részében valóban bontottak le épületeket, egy viszonylag nagy, üres terület alakult ki. Egy másik tudomása szerint pedig konténerházakat akarnak ide telepíteni a kínai munkásoknak. Az épület homlokzatán látható egy nagy molinó, ami azt hirdeti: 2,2 hektár ipari terület eladó. A telefonszámot felhívtuk, egy ingatlanforgalmazó cégé. Azt a felvilágosítást kaptuk, hogy már hosszú ideje igyekeznek értékesíteni az ingatlant, beleértve magát a gyárat is – de csak ennyi a szándékuk. Arról azonban nem tudnak, hogy a hasznosításában ki milyen fantáziát lát esetleg.