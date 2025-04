Dániából is érkeztek a húsvéti ünnepekre Csongrádra – videóval

A vendégekkel egy csongrádi parkban találkoztunk, egy padon ültek, beszélgettek. Egy rövid bemutatkozás után gyorsan meg is kérdeztük, hogy Koppenhágában mi kerül a húsvéti asztalra. Videónkból kiderül az is, milyen gyönyörű nyelv a dán.

Ole Hesselkilde kedvesével, Madaras Tünde Ágnessel Dániából érkezett a húsvétra, Csongrádra. Fotó: Szabó Viktor

Koppenhágából Csongrádra

Ole Hesselkilde a kedvesével jött Magyarországra. Madaras Tünde Ágnes szülei Csongrádról származnak, édesapja itt van eltemetve. Ausztriában született és 30 éve él Dániában. Egy húsvéti történetet is felidézett nekünk:

– Sokszor voltunk Csongrádon gyerekkorunkban, és volt olyan, hogy a locsolkodók túl későn jöttek, mi pedig a nővéremmel fent ültünk a kerítésen és szódásüvegekkel spricceltük le őket. Ők pedig futottak messzire – mesélte.

Bárány kerül a húsvéti asztalra

Ole elmondta, hogy a húsvétot hasonlóképpen ünneplik, mint Magyarországon. Ez abból adódik, hogy ez egy keresztény ünnep, minden keresztény országban a feltámadást ünneplik. Ő maga is hívő ember és otthon is nagy szerepet vállal a vallási életben, most például egy új templomot fognak építeni. Megtudtuk azt is, hogy az északi országban főleg bárány kerül az asztalra húsvétkor.

Soha nem felejtem el, hogy hol vannak a gyökereim.

Madaras Tünde Ágnes elmondta, hogy a magyar hagyományoknak, tradícióknak, kultúrának nagyon nagy helye van a szívében. Mint fogalmazott, soha nem felejti el, hogy honnan származik, hol vannak a gyökerei.