Hagyományos húsvét az emlékparkban 2 órája

Ferenc pápa lelki üdvéért imádkoztak az ópusztaszeri ételszentelés előtt

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban idén is megtartották a hagyományos húsvéti rendezvénysorozatot. A húsvét szellemisége mellett a hagyomány, a hit és a közösség is hangsúlyt kapott. A húsvét örömteli üzenete mellett a jelenlévők szomorú hírrel is szembesültek: húsvét hétfőn reggel fél nyolckor Ferenc pápa visszaadta lelkét teremtőjének.

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban idén is megrendezték a hagyományos húsvéti ünnepséget, ahol a látogatók a magyar népi kultúra és a keresztény hagyományok széles tárházával ismerkedhettek meg. A rendezvény célja, hogy a résztvevők átéljék a húsvét szellemiségét, és egyben megőrizzék a magyar népi hagyományokat a jövő generációi számára. Az ünnepet beárnyékolta Ferenc pápa, a római katolikus egyház feje, Róma püspökének hétfő reggeli halála. A húsvét fénypontja. Idén is megtelt látogatókkal az ópusztaszeri emlékpark skanzenje. Hétfőn a hagyományőrző programok mellett volt ételszentelés és locsolkodás is. Fotó: Karnok Csaba Húsvét az emlékparkban – hagyomány és hit kéz a kézben Az ételszentelés előtt az emlékpark kápolnájánál Kertész Péter, az emlékpark ügyvezetője köszöntötte az érdeklődő látogatókat. – A húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó háromnapos rendezvénysorozat zárásaként az emlékparkban nemcsak a keresztény egyház egyik legnagyobb ünnepére emlékszünk, hanem a magyar nemzeti identitás és a népi hagyományok megőrzésére is külön figyelmet fordítunk. Köszönetünket fejezzük ki a hagyományőrzőknek, akik munkájukkal életre keltik a már-már feledésbe merült szokásokat – köztük a húsvéti locsolkodást is – mondta az igazgató. Mint elhangzott: a locsolkodás egyedülálló, kizárólag magyar hagyomány Európában, ezért érdemes újra elővenni, akár jelképes formában is. Brendan atya kedvence az ételszentelés Brendan Amanso atya, Ópusztaszer plébánosa a rá jellemző derűvel és humorral kezdte ünnepi beszédét. – Köszönöm az igazgató úrnak, ezt a lehetőséget, hogy itt lehetek szentelni. Ez az egyik kedvenc dolgom. Hiszen, ha rám néztek, látni fogjátok, hogy nagy étvággyal rendelkezem, úgyhogy az ételszentelés mindig bármikor szívesen megcsinálom – fogalmazott, amire a közönség nevetéssel reagált. Szomorú hír a Vatikánból – Húsvét hétfő van, örülünk, ujjongjunk, de közben szomorkodunk is. Mint tudjátok, ma reggel 7 óra 30 perckor Ferenc pápa visszaadta lelkét a teremtőjének. És az egész katolikus egyház szomorkodik. Imádkozzunk a lelki üdvösségért! Szerintem szép halála volt, olyan értelemben, hogy az utolsó cselekedete pápaként az volt, hogy megáldotta az egész világot. Igaz, hogy szomorkodunk, de abban is van remény, hogy a pápa jó helyen van, ahol már többé nem fog betegeskedni – mondta.

Hálásak lehetünk a Jóistennek A szentelés előtt elhangzott: a húsvéti ételek – kalács, sonka, tojás, kolbász, rétes – nemcsak gasztronómiai élményt nyújtanak, hanem a nagyböjt utáni bőséget és ünnepet is jelképezik. – Van mit ennünk, van miből ünnepelnünk – és ezért hálásak lehetünk a Jóistennek – fogalmazott az atya. Végül Brendan atya ételszenteléssel idézte meg az ünnep vallási gyökereit: szenteltvízzel hintette meg az ételeket, kérve rájuk az áldást.

Húsvét az emlékparkban – hagyomány és hit kéz a kézben Fotók: Karnok Csaba

Hagyományos locsolkodás a skanzenben Az ételszentelés után a hagyományos locsolkodás következett több helyszínen. A malom előtt gyűlt össze a tömeg, ahol egy ifjú locsolkodó táncolt is, majd a skanzenben az alsóvárosi tanyán kölnis, a makói tanyán egy-két vedres, majd a szentesi tanyán sok vedres locsolkodás következett.

