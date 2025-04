Komoly gondokkal szembesülhet, ha csak most kezd húsvétra készülődni

Napokon belül minden a sonkáról fog szólni, olyannyira, hogy a végén már a hátunk közepére sem kívánjuk majd. Aki az utolsó pillanatra hagyta a húsvéti sonka beszerzését, már nemigen talál belőle igazán finomat. Egy szegedi árus szerint a húsvéti menü fő fogását legkésőbb két héttel az ünnep előtt érdemes beszerezni. Akad még sonka a Mars téri piacon, sőt, vannak olyan standok, ahol még a 2023-as árakon kínálják.

Húsvéti sonka kínálata széles a Mars téri piacon, de a finomabbakat már szétvitték. Fotó: Gémes

Húsvéti sonka ára

Húsvét előtt egy héttel még mindig kígyózó sorok álltak azoknál a standoknál, ahol szebbnél szebb sonkákat kínáltak. Füstös, zsíros vagy zsírtalan, kötözött vagy nyers – széles választék fogadott minket a Mars téri piacon. Egyik árus elárulta, hogy nála már elfogyott a kötözött sonka, ezt vitték a legtöbben, és több már nem is lesz belőle. A jó hír, hogy a sonka ára stabil maradt, a tavalyi évhez képest nem drágult, sőt, volt olyan árus, aki még a 2023-as árcédulát helyezte ki.

A sonka kilogrammonkénti ára 4300 és 5000 forint között mozog Szegeden. A legtöbben a zsír nélküli, úgynevezett száraz sonkát keresik. A piacon azt is megsúgták nekünk, hogy a hátsó combból készült sonka a legízletesebb, és úgy tűnik, ezt sokan tudják is, mert ezek fogytak el a leggyorsabban. A kínálatból szinte mindegyik sonka nyers, amit még főzni kell, de már így is fogyaszthatóak – tudtuk meg egy kedves eladótól. Sok árus standján már csak kolbász, szalonna vagy füstölt tarja maradt, a finomabb parasztsonkákat gyorsan elkapkodták. Érdemes már hetekkel az ünnep előtt, akár két héttel korábban útnak indulni sonkát vásárolni, különben könnyen előfordulhat, hogy Húsvétra sonka nélkül maradunk.

Fotó: Gémes Sándor

Mindenki az ünnepre készülődik

A holdról is látni, hogy a Mars téri piac húsvétra készül. Barka, retek, tojás és persze sonka lapul szinte minden vásárló kosarában. Az Irén csarnokot füstölt áru illata lengte be, kolbász, csülök, szalonna sorakozott a pultokon, minden, ami kerek egésszé teszi a húsvéti menüt. A hagyományokat Szegeden is őrzik, itt nem cserélik le a sonkát semmi másra. Sőt, egyik vásárló még a sárgadinnyét is papír vékony szeletekre felszelt zsíros sonkával eszi, állítása szerint isteni az íze. Az édes és a sós egyvelege.