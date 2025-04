Fiatalok ezrei szenvednek Szegeden a forgalmi vizsgákon

Egyre nehezebb megszerezni a B kategóriás jogosítványt. Szegeden nem ritka, hogy akár 70 vezetési órát is megvesznek, mire sikerül a forgalmi vizsga.

A jogosítvány megszerzése nem egy-két napos munka, Szegeden a legnehezebb megszerezni. Illusztráció: Ladóczki Balázs / MW

Jogosítvány nem ajándék

A jogosítvány megszerzése mindenki életében egy mérföldkőt jelent. Ugyanakkor a gyakorlati vizsga az egyik legstresszesebb szituáció az életben. Főleg úgy, ha már nem elsőre, de nem is másodjára próbálkoznak a tanulóvezetők. Sokan arról számolnak be, hogy Szegeden nem ritka az, ha valaki legalább ötször nekifut egy vizsgának, mire sikerül teljesítenie. A sikertelen forgalmi vizsgák okai nem csak a vizsgabiztosok szigorúságában vagy a közlekedési káoszban keresendő – vallja Majoros Gabriella, aki már harminc éve gépjárművezető szakoktatóként dolgozik, rengeteg tanulóvezetőt tanított meg a helyes és a biztonságos közlekedésre Szegeden. Szerinte sokkal összetettebb a probléma, amelyben a generációs különbségek, a motivációhiány is szerepet játszanak.

– Aki saját pénzből fizeti a képzést, az általában sokkal motiváltabb, mint az, akinek a szülő finanszírozza. Ők gyakran nem érzik az órák pénzbeli értékét és nem tesznek bele annyi energiát – árulta el Gabriella.

Az oktatók minden évben kapnak egy statisztikát, ami szerint a tanulók nagyjából 50 százaléka megy át elsőre a vizsgán. A másik fele valahányadik próbálkozásra teljesít, de hogy pontosan a második, a harmadik, vagy még több vizsga után, azt nem tudják. Gabriella leszögezte, hogy a vizsgabiztos nem dönthet önkényesen. Szigorú jogszabályok alapján kell értékelnie a vizsgafeladatokat. Ha egy tanuló hibát követ el, aminek a súlya kizárja a továbbhaladást, akkor megbukik. Nincs mese. Ok nélkül nem lehet megbukni.

Nem lehet megvenni a tudást

Gabriella szerint sokan úgy állnak a vezetési órákhoz, mintha csak egy terméket vásárolnának: azt gondolják, ha már kifizették, akkor automatikusan övéké a tudás. Pedig ez nem így működik, valódi eredményt csak akkor lehet elérni, ha a tanuló vezető is maximálisan odateszi magát. Sajnos sokszor az is lassíthatja a tanulási folyamatot, ha rossz példát látnak otthon a tanulók. Ha a szülő nem tarja be a szabályokat, a gyerek számára is ez válik természetessé.