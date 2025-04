Ebben a pékségben olyan kalácsot sütnek, hogy biztosan nem fog aggodalmaskodni az ára miatt

Tészta lélekkel

Frank Angéla, a Kézműves Varga Pékség üzemvezetője azt mondta, nincs a jó kalácsnak titka: a minőség alapja a jó alapanyag: vaj, liszt, élesztő és kovász – ezek nélkül nem lehet csodát tenni. Angéla, aki egyben gyakorlott háziasszony is elárulta, mi a jó kalács titka: „A hosszú érlelés, a kíméletes dagasztás, az oxigéndús levegőztetés, és legfőképp az, hogy szívvel-lélekkel csinálja az ember. Mint az embernek, a tésztának is van lelke.” A Varga Pékségnél kézzel formázzák a kalácsokat, de Angéla szerint egy tapasztalt háziasszony otthon is elkészítheti a tökéletes húsvéti fonatot. Ahogy nagyanyáink csinálták – türelemmel, szeretettel, és sok gyakorlattal.