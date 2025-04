Újabb vírus terjed a szomszédos országban, a magyar gazdák csodát remélnek

Újabb agresszív betegség fenyegeti a hazai állattartókat. A szomszédos országban, Ausztriában ütötte fel a fejét az úgynevezett kéknyelv állatbetegség-járvány. Szakemberek szerint előbb utóbb Magyarország területére is betör, félnek a magyar gazdák. A Mars Téri piac tejcsarnokában azonban még bizakodóak, nyugodt a hangulat.

Kéknyelv betegség hazánkat egyelőre nem érinti, de szakértők szerint elkerülhetetlen a megjelenése. Fotó: Karnok Csaba

Kéknyelv Magyarországon és a vármegyében

Magyarország még nem érintett, de Ausztriában jelenleg közel 250 gazdaság küzd a kéknyelv betegséggel, aminek a BTV–3 típusa először 2023-ban jelent meg Belgiumban, Hollandiában és Németországban. Az állattartóknak így is van elég bajuk a ragadós száj- és körömfájás járvány miatt, most egy újabb agresszív betegségtől kell tartaniuk. A szegedi Mars téri piacon bizakodóak a tejtermékeket árusító gazdák, remélik, hogy valamilyen csoda folytán elkerüli Magyarországot a járvány. Volt olyan árus, aki beszélgetésünk alatt hallott először az újabb betegségről. Többen úgy fogalmaztak: „Van elég bajunk így is a ragadós száj-és körömfájás járvánnyal, egyszerre csak egy gonddal tudunk megbirkózni”. Egy idős asszony, aki a saját termékeit árulja a tejpiacon, azt mondta, hogy ők szerencsére beoltatták teheneiket a kéknyelv betegség ellen, így nincs mitől félniük. Míg egy másik standnál álldogáló árus azt mondta, ők minden biztonsági előírást betartanak, folyamatosan fertőtlenítik telepüket.

Többen azt mesélték, hogy szerintük nem lesz változás az árakban, mert a ragadós száj-és körömfájás sem idézett elő drasztikus áremelkedést Szegeden. Sőt, vannak olyan árusok, akik standjánál évek óta nem változtak az árak, se nem csökkentek, se nem emelkedtek. Félelem azért van bennük, hiszen számukra az állataik jelentik a megélhetést. Egy kedves árus szerint, ha elterjednek a betegségek a környékünkön, akkor nem csak ők lesznek bajban, hanem mi is. Hiánycikknek fognak számítani a hazai tejtermékek. Nem lesz finom házi túró, tej és sajt.

Mi az a kéknyelv betegség?

A kéknyelv betegség, a bluetongue, fertőző vírusos állatbetegség, mely a kérődző állatokat, a szarvasmarhákat, juhokat, kecskéket, vadon élő kérődzőket támadja meg. Egyéb állatokra és az emberre a vírus nem veszélyes, humán megbetegedést nem okoz. A vírus az érfalakat károsítja, az érintett állatokban vizenyő, vérzés, nyálkahártya kifekélyesedés alakulhat ki. Az állatok lázasak, bágyadtak, folyik az orruk, gyakran kötőhártya gyulladással is küszködnek. Az állat feje, a fültöve, az áll alatti és nyaki területek bőr alatti területei vizenyőssé válhatnak. Az állatok nyálzanak és gyakran kiöltik nyelvüket, amely fokozatosan megduzzad és a vérkeringési zavar miatt kékké színeződik.