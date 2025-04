Kézzel másolt Bibliát vittek Ferenc pápának Szegedről, több ezer ember munkája van benne – videóval

Szerdán reggel a templomban kezdtük fotós kollégámmal, Karnok Csabával Tátra téri látogatásunkat, ahol Benyik György plébános megmutatta a bőrkötésű, kézzel másolt, ötkötetes különleges Bibliát. Ebből egy sorozatot 10 éve, 2015. október 14-én a római zarándoklat alkalmával Ferenc pápának ajándékoztak.

A kézzel másolt Biblia újtestamentumát mutatja Benyik György plébános. Fotó: Karnok Csaba

Kézzel másolt szent könyv

– A Biblia lapjainak másolása Soltvadkerten az üdülőmből kialakított lelkigyakorlatos házban 1983-ban kezdődött, egy oldal leírása volt a belépő – kezdte a történetet Benyik György, a Szeged-Tarjánvárosi Szent Gellért-templom plébánosa. A munka 2011-től szegedi központtal folytatódott, akkor került az atya a tarjánvárosi közösséghez. Onnantól számítva 2 év alatt készült el a kézzel írt Biblia, melyből egy oldalt Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, jelenlegi pápajelölt is vállalt, a sziklára épült ház példabeszédének lemásolásával.

Fotó: Karnok Csaba

Zólyomi Norbert koordinálásával 150 másoló csoportban – például a szegedi Somogyi könyvtár múzeum melletti fiókkönyvtárában is –, közel 5 ezer ember vett részt a közös alkotásban, az oldalak, lapok alján monogrammal jelölve a „szerzőséget”, szakaszonként, csokorba szedve a teljes név is szerepel.

Bőr- és papírkötés

A könyvek bekötése a Klebelsberg Könyvtár restaurációs műhelyében készült, amiért Kádár László felelt – vele fogott kezet a Szentatya –, a bőrkötés öt, a papírkötés tíz kötetből áll. Mindkettőből vittek ajándékba római zarándoklatukkor Ferenc pápának 2015. október 14-én, amit a Szent Péter téren adott át Benyik atya vezetésével a 60 fős küldöttség, amely Magyarországon kívül Erdélyből, Szlovákiából, Szerbiából, Csehországból és Ausztriából verbuválódott, katolikusokból és protestánsokból – emlékezett Benyik György. Megjegyezte: Őszentsége nagyon örült a különleges ajándéknak.

Fotó: Karnok Csaba

Érdekesség, hogy egy vak ember is másolt bele Braille-betűkkel, rendőrök, valamint rabok is a Csillag börtönből és Bács-Kiskun megyéből, de Budapesten és a kálvinista Rómában, Debrecenben is csatlakoztak a kezdeményezéshez.

– Mikor ez a projekt lezárult, azt kérdezte egy újságíró, ezután milyen vállalkozásba fogok? Azt feleltem, hangos Bibliát csinálok, amiben felolvasnak belőle emberek nagyjából 5 perces részleteket. Elkezdtem, már hallgatható – árulta el Benyik atya.