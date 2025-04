Különös fejlesztéséssel oldhatják meg a gyárak elleni támadásokat

A modern ipari rendszerek kiberbiztonsága kritikus kérdés. Jelenleg egy olyan innovatív kibervédelmi megoldás fejlesztésén dolgozunk, amely minimális emberi beavatkozás mellett is képes felismerni és megállítani az ipari hálózatok ellen irányuló támadásokat. Az új rendszer az erősebb hardveres háttérnek köszönhetően az eddiginél jóval összetettebb MI-algoritmusokat képes alkalmazni, ezáltal még hatékonyabban védheti a gyártási folyamatokat. A Balasys IT Zrt.-vel való együttműködés lehetőséget ad arra, hogy az SZTE tudományos eredményei a gyakorlatban is hasznosuljanak, és valódi ipari környezetben bizonyítsák hatékonyságukat