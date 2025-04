Klímákat szereltek fel a Galamb-iskolában

A Galamb József nevét viselő makói agrárszakképző épületegyüttese régi, vastag falú, ráadásul 2017-ben energetikai felújításon is átesett: 20 centis szigetelést kapott, illetve modern, hőszigetelő ajtókat, ablakokat. Mindez azonban az utóbbi időben már kevésnek bizonyult, és a délnyugati szárny tantermeiben május közepétől a tanév végéig, illetve a becsengetéstől akár október közepéig is felment 27-28 fokosra a hőmérséklet. Ezen az árnyékolók és a függönyök sem segítettek. Kiderült, a klímaváltozás hatásai ellen további lépésekre van szükség.

A klímaváltozás hatásai ellen a tantermekben is küzdeni kell. Fotó: Galamb József Mezőgazdasági Technikum

Hőségben nem lehet hatékonyan tanítani

– A második emeleti érettségiztető termet, amit a nyári időszakban használunk, már korábban felszereltük klímaberendezéssel. A kedvező tapasztalatok alapján azt kértük a fenntartó Alföldi Agrárszakképző Centrumtól, hogy alkalmazhassuk ugyanezt a megoldást a hőségnek kitett további hét tanteremben is – idézte fel a Galamb József Mezőgazdasági Technikum igazgatója, Horváth Zoltán. Így a legmelegebb napokban is kellemes lesz a hőmérséklet a diákoknak és a tanároknak, ami nélkül az oktatás nem lenne hatékony.

Milliós beruházás a klímaváltozás hatásai ellen

A hét délnyugati tanteremben – közülük négy az első, három a második emeleten van – időközben már fel is szerelték a berendezéseket. A külső egységeket egyébként lent, a fal tövében helyezték el, hogy a homlokzat összképét ne zavarják meg. A beruházás a telepítéssel együtt bruttó 2,6 millió forintba került. Üzemeltetésük nem jár majd plusz kiadással, hiszen a tetőre annak idején felszerelt napelemek ezekhez is bőven megtermelik az áramot. Azt is megtudtuk, az iskolában télen is mindig kellemes a hőmérséklet: a melegről ilyenkor a szomszédos Hagymatikum fürdő használt meleg vize gondoskodik. Így az sem fordult elő, ami bő tíz éve többször megtörtént itt, hogy a lestrapált kazánok miatt kabátba öltözve kellett órákat tartani.