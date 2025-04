Szívhez szóló elnöki üzenet a gyermekvédelem frontvonalában dolgozóknak – galériával

Gyermekvédelmi konferencia zajlott csütörtökön a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatalban. Az immár 2017 óta hagyományos program egy 3 napos rendezvénysorozat kezdete volt, mely szombaton a II. Ágota Futással zárul. A konferencián előadást tartott Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa, Ocskó Katalin, az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettese, Zsilinszky László, a Belügyminisztérium szociális ügyekért felelős helyettes államtitkára és Lapsánszky András, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökhelyettese is.

Sulyok Tamás köztársasági elnök köszöntötte a szegedi gyermekvédelmi konferencia résztvevőit. Fotó: Gémes Sándor

A közel 200 résztvevő között ott volt többek között a városi rendőrkapitány, az egyetem rektora, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató főigazgatója és a szegedi tankerületi vezető is. A konferenciát Salgó László Péter főispán nyitotta meg, aki emlékeztetett: a nyolcadik éve megrendezett szakmai program kezdete óta töretlen az elkötelezettség a gyermekvédelem iránt. - Az Ágota alapítvány és a kormányhivatal 2023 óta még szorosabban együttműködik. Ennek részeként hívtuk életre tavaly az Ágota futást, mely idénre a legnagyobb szabadtéri sportrendezvénnyé nőtte ki magát Szegeden - fogalmazott.

A köztársasági elnök köszöntötte a résztvevőket

A konferencia résztvevőit Sulyok Tamás köztársasági elnök köszöntötte. Biztosította őket arról, hogy munkájuk hiánypótló, hiszen a gyermekvédelem, melyet nap mint nap végeznek, fontos szolgálat.

- A gyermekek a magyar nemzet megmaradásának biztosítékai. Ezért fontos a támogatásuk, helyes nevelésük. Védelmük pedig túlmutat a nemzeti érdekeken és nem előzheti azt meg semmi - fogalmazott Sulyok Tamás, aki kijelentette: a szegedi konferencia is közelebb viszi a szakembereket a jobb és hatékonyabb gyermekvédelemhez.

A konferencia a szakmai ismeretek átadását szolgálja

Kiss-Rigó László megyés püspök köszöntőjében felidézte: 2 ezer éve a társadalom javára végzett szociokaritatív feladatokat egyének vállalták fel. A kereszténység elterjedésével szakosodott keresztény közösségek, majd a középkorban már intézmények végezték ezeket, majd később az állam. - A jelenlegi Magyarországon az állam és az egyház együttműködése ezen a területen is jól működik, de szükség van a civil szervezetek és önkéntesek munkájára is - jelentette ki a püspök, aki szerint ehhez a munkához azonban nem elég a jószándék: komoly szakmai ismeretek is kellenek. - Ez a konferencia erre alkalmas - tette hozzá.