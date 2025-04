Szeged titkos kertje, ahová csak sorsolással lehet bejutni

A Makkosházi Közösségi Kert Szeged egyik legnépszerűbb városi kertészeti kezdeményezése, amely 2014-ben alakult a Lomnici utcában, a volt Vízműtelep helyén.

A Makkosházi közösségi kert egy zöld oázis Szeged panelházai között. Annyira vigyáznak rá, hogy előzetese bejelentkezés híján mi sem jutottunk be szerda délelőtt. Fotó: Török János

A közösségi kert küldetése

A kert célja, hogy lehetőséget biztosítson a környék lakóinak saját zöldségek, gyümölcsök és gyógynövények termesztésére, miközben egy aktív, összetartó közösséget is épít. A közösségi kert népszerűsége folyamatosan növekszik, amit a többszörös túljelentkezés is bizonyít.

Látogatás csak előzetes bejelentkezéssel

Ezen a gyönyörű tavaszi napon, szerda délelőtt gondoltuk, hogy beugrunk és megtekintjük ezt a hihetetlenül népszerű kezdeményezést, de zárt kapukat találtunk. A kertet kerítés veszi körül, és csak a kerthasználóknak van kulcsuk a kapuhoz. Annyira szigorúan őrzik a közösségi kertet, hogy csak úgy, bejelentés nélkül nem is engednek be akárkit. Egy kedves nagymama kertészkedett ott éppen bájos unokájával, és azt tanácsolta, jelentkezzünk be Kinyó Pálnál, a Makkosházi Közösségi Kert koordinátoránál.

Növénytermesztés a panelek árnyékában

A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. és Kinyó Pál koordinátor vezetésével működő kert célja, hogy a panelházas környezetben élők számára lehetőséget biztosítson saját zöldségek és gyümölcsök termesztésére, valamint közösségi programok szervezésére. A kertben főként helyi kultúrnövényeket termesztenek, például paradicsomot, paprikát, borsót, cukkinit, fokhagymát és epret, de gyógynövényeket is nevelnek.

Fotó: torokjanosphoto.hu

Elismerések és nemzetközi figyelem

A kert több alkalommal elnyerte a "Magyarország legszebb konyhakertje" címet, valamint a Szeged Virágos Városért önkormányzati pályázaton is első helyezést ért el. A Zöld Város program keretében 2022-ben a kertet több százmillió forintból tovább bővítették és fejlesztették. A Makkosházi Közösségi Kert nemzetközi figyelmet is kivívott: 2022-ben már négy országból érkeztek érdeklődők, hogy megismerjék a kert működését és közösségépítő szerepét.

Évente sorsolják a helyeket

A kert használata ingyenes, de a parcellákra jelentkezők közül évente csak néhány hely üresedik meg, ezekre sorsolással választanak új tagokat. A szerda délelőtt ott talált kedves nagymama is így jutott a lehetőséghez néhány évvel ezelőtt.