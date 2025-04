A Vasváriban tanít Szeged legmenőbb tanára

Vasváris pedagógus lett idén Szeged legmenőbb tanára. Gyuricza Zsolt magyar nyelvet és irodalmat, illetve kommunikációt oktat a gazdasági és informatikai technikumban. A Középiskolások Hete alkalmából rendezett versenyre diákjai jelölték. Indoklásként azt írták: nagyon közvetlen ember, viccesek és élvezetesek az órái. Úgy tűnik azonban, hogy nem csak jelenlegi tanítványai kedvelik, hiszen a több ezer voks, ami néhány nap alatt rá érkezett, arról tanúskodik, hogy korábbi diákjai, sőt kollégái is hasonlóan értékelik tanári pályafutását.

Szeged legmenőbb tanára idén a Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum magyar szakos pedagógusa lett. Fotó: Gémes Sándor

A pedagógus ritkán kap azonnali visszajelzést munkájáról

– A megnyert kupát is nagyon jó érzés volt átvenni, de ebben az egészben az volt a legjobb, hogy olyan emberek írtak rám a közösségi oldalamon, akikkel 10-20 éve nem beszéltem. Megerősítették, milyen sokat jelentettem diákként az életükben. A pedagógus pályán sajnos ritka, hogy az ember azonnali visszajelzést kap a munkájáról: ha egy tanuló ötöst kap, az az ő érdeme, ha egyest, akkor a tanár hibája. De ha sok év után valakiről kiderül, hogy pozitív emlékeket idézek fel benne, az hatalmas hajtóerő tud lenni – beszélt az elmúlt napok élményeiről lapunknak Gyuricza Zsolt.

A magyartanár elárulta: amikor megkapta az értesítést, hogy jelölték Szeged legmenőbb tanárának, először 10. évfolyamos osztályát kérdezte meg, elfogadja-e a jelölést, majd az iskola más diákjai körében is mini közvéleménykutatást végzett. – Végtére is ez egy szavazós verseny, és ha nem lett volna támogatottságom, értelmetlen lett volna elindulnom. De mindenki azt mondta, ne is gondolkodjak rajta, vágjak bele – mesélte.

Mostani és korábbi diákjai is neki ítélték a díjat. Fotó: Gées Sándor

Szeged legmenőbb tanára a diákok partnerének tekinti magát

Gyuricza Zsolt pályáját több mint 25 éve kezdte. Először Röszkén dolgozott, majd 20 évig Hansági Ferenc Szakképző Iskola tanára volt. Az intézmény megszűnése után 2 évig a Csonka iskolában tanított, három éve viszont átcsábították a Vasváriba.

– Hiszem, hogy a költészet és az irodalom alkalmas arra, hogy ha egy tanár ezeket jól tudja tanítani, azzal kapukat nyit meg a gyerekeknél. Az, hogy milyen személyiségük lesz, hogyan gondolkodnak és hogyan válnak egy közösség tagjává, nem azon múlik, tudják-e a metafora definícióját. Persze az is fontos, az érettségi vizsgához. De szerintem a mai fiataloknak nem tudásgyarapító tanárra van szükségük, hiszen arra ott van az internet. Én a partnerük vagyok abban, hogy együtt fedezzük fel a világot. Író-olvasó találkozókra járunk, vitaversenyeket szervezünk és állásinterjú szimulációkon próbálhatják ki magukat. Ezek által pedig nem csak az élethez szükséges készségeket sajátítják el, hanem azt is, hogy tudjanak egymás sikereinek is örülni – beszélt tanári hitvallásáról Gyuricza Zsolt, aki abban is hisz, hogy mindig engedni kell a diákokat javítani, hiszen az életben is mindig van lehetőség jobbnak lenni, vagy elérni azt, ami elsőre nem sikerült.