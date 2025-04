Költözik a legnagyobb hazai bank fiókja

A makóiak megépülése óta az úgynevezett Lordok háza földszintjén találják a legnagyobb hazai pénzintézet városi fiókját. Az irodaegyüttes azonban, úgy tűnik, megérett a felújításra, ugyanis az OTP Bank nemrégiben kérelemmel fordult a makói önkormányzathoz: ajánljanak nekik egy másik, belvárosi ingatlant, amit bérbe vennének a munkálatok idejére. A város a Korzó földszintjét ajánlotta – a bérleti szerződés jóváhagyásáról szerdai ülésén dönt a helyi képviselő-testület.

A legnagyobb hazai pénzintézet ide költözik május végén. Fotó: Szabó Imre

Fél évig itt lesz a makói bankfiók

A megállapodás szerint a pénzintézet a teljes, 309 négyzetméteres földszinti helyiségcsoportot kibérli, méghozzá május 26-ától december 10-ig. Ha a Lordok háza földszintjén elhúzódna a munka, ezt kétszer, egy-egy hónapra meg lehet hosszabbítani. A bérleti díjat hivatalos értékbecslás alapján állapították meg. Ez négyzetméterenként 2600 forint, azaz összesen 803 ezer havonta. A bérlő vállalta, hogy a szükséges átalakításokat a maga költségén elvégzi 45 nap alatt, de erre az időre csak a bérleti díj felét fizeti. A szövegből az is kiderül, hogy köteles ügyelni az épület eredeti megjelenésére; hirdetményeket, cégtáblát pedig a lakóközösséggel egyeztetve helyezhet ki és ezeket le is kell a végén szerelnie. A mellékelt tervrajzból pedig az is kitűnik, hogy lesz az előtérben bankautomata.

A legnagyobb hazai pénzintézet előtt

A városházával átellenben lévő 1897-ben épült, emeletes, két utcára nyíló sarki épületet a makóiak leginkább Korzóként emlegetik, mivel a most bérbe adandó földszinti részben valaha a Korzó kaszinó működött. Az idősebbek emlékezhetnek rá, hogy régen ebben üzemelt a Szabadság mozi, ami a város két mozija közül a kisebbik volt – a nagyobbiknak Vörös csillag volt a neve. Miután megszűntek a vetítések, az épületrésznek hányatott sors jutott. A rendszerváltást követően visszakapta eredeti küllemét, egy ideig rendezvényeknek is otthont adó szórakozóhely, illetve cukrászda működött benne, később elektronikai, majd kínai ruházati üzlet. Egy időben játszóházként is hasznosították. Legutóbb a helyi vállalkozói szövetség használta bemutatóteremként, de ez sem bizonyult végleges megoldásnak.