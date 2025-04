Mártély polgármesterének elege lett a mocskolódásból, beolvasott Márki-Zay Péternek

Áll a bál a Hódmezővásárhelyi járásban. Mint lapunk korábban megírta, a Versenyképes Járások Programban Hódmezővásárhely, Mártély, Mindszent és Székkutas rendelkezésére 500 millió forint forrás áll. A három kisebb település polgármesterei egyenlő elosztást kezdeményeztek, de Márki-Zay Péter erről hallani sem akart, Vásárhelynek 62,5 százalékot akart.

Ambrus Istvánnak, Mártély polgármesterének elege lett Márki-Zay Péter vádaskodásaiból, kirohanásaiból, nyílt levélben válaszolt ezekre. Achív fotó: Kovács Erika

Gémes László: miért Vásárhelyen tüntetsz, félsz a mindszentiektől?

Ez ugyan csak egy egyeztetés volt akkor, ami után a vásárhelyi polgármester a Facebookon több posztban és videóban is kirohant a települések ellen. Most pedig tüntetést szervez a járás további három települése, Mártély, Mindszent és Székkutas ellen, de meglepő módon április 23-án szerdán nem valamelyik településre, hanem a vásárhelyi Fidesz irodához vonul majd a támogatóival.

Ezt az egyik érintett polgármester, Gémes László mindszenti városvezető szóvá is tette, aki Márki-Zay Péter posztja alá kommentelt. – Miért Vásárhelyen tüntetsz? Félsz a mindszentiektől? Van is miért, mert te akartad ellopni a nekik járó pénzt. Ebben nagy gyakorlatod van, mert kistérségi elnökként jól lenyúltátok Mindszentet! Még most is azt a 80 milliót nyögi a város, amit elvettetek! Mióta nem vagy a kistérségben azóta mindent kevesebből lehet üzemeltetni – írta.

Márki-Zay Péter egy videóban pribékekhez, SS-tisztekhez hasonlította a polgármestereket

Csütörtökön délután Ambrus István, Mártély polgármestere nyílt levélben olvasott be Márki-Zay Péternek.

– Március 28-án a járás négy polgármestere nálad találkozott a hivatalban. Ez a megbeszélés nem zárult eredményesen, ám eredménytelenül sem. Te nem fogadtad el a mi ajánlatukat, amely 125 millió forintot hozott volna Vásárhelynek, és mi sem fogadtuk el a tiédet. Úgy váltunk el egymástól, hogy folytatjuk a tárgyalásokat – írta a csütörtök délután megjelent nyílt levelében Ambrus István, Mártély polgármestere, akit április 15-én egy meglehetősen zaklatott hangvételű és nagyon hosszú videóban, polgármestertársaival együtt, pribékeknek nevezte, SS-tisztekhez hasonította Márki-Zay Péter. Lázár Jánosnak és Ambrus Istvánnak azt mondta a videójában, „ne merjenek kimenni az utcára!” Ezek után írta meg Ambrus István a Márki-Zay Péternek címzett nyílt levelét.