Mártélyon jobb lett a szolgáltatás, mióta nem közösködnek Vásárhellyel

2012 decembere óta alkotott közös hivatalt Hódmezővásárhely és Mártély. A „házasság” az utóbbi években megromlott, különösen azután, hogy Putz Anita 2022-es bukása után – aki azóta a Mindenki Magyarországa Mozgalom elnökségi tagja, hálózati és logisztikai igazgatója –, az időközi választáson Ambrus Istvánt választották polgármesterré. Márki-Zay Péter azóta minden Mártéllyal kapcsolatos megnyilvánulásánál Lázár sofőrjének nevezi Ambrus Istvánt. Mártély új polgármestere tetemes adósságot örökölt az elődjétől, de azt másfél év alatt kifizették, azóta számos fejlesztést hajtottak végre a településen önerőből.

A mártélyi polgármesteri hivatalba a közös hivatali váltás után visszaköltözött az élet. Archv Fotó: Kovács Erika

Márki-Zay Péter ezzel riogatta a mártélyiakat

Mivel a mártélyiak nem voltak elégedettek a közös hivatal szolgáltatásaival, az új testület úgy döntött, váltanak, Hódmezővásárhely helyett Székkutassal állnak párba.

Ez ellen Márki-Zay Péter minden fórumon tiltakozott, azzal riogatta a mártélyiakat, hogy sokkal rosszabb lesz nekik, no de Vásárhelynek is, mert a megyei jogú város évente minimum 60 millió forinttal több szolidaritási adót kell fizessen, és évi sokmilliós normatíva többletektől is elesik.

Ezért még 60 millió forint fejlesztési forrást is felajánlott Mártélynak, hogy maradjon, de az önkormányzat ezt visszautasította.

Nem kell semmiért Székkutasra utazniuk

Márki-Zay Péter azzal is hergelte a mártélyiakat, hogy 16,5 kilométerre lesz majd a közös hivatal központja, és hogy – önző politikai szempontok miatt csak veszíteni fog Mártély, mellyel bennünket ezer kapocs köt össze, a gyönyörű holtág környékének ápolása és fejlesztése is közös felelősségünk – írta a vásárhelyi polgármester a Facebookon. A szakítás azonban január 1-jén megtörtént. Kíváncsiak voltunk, mit hozott az első negyedév az új közös hivatal életében.

Minden nap van ügyintéző a hivatalban

– Amíg Hódmezővásárhellyel alkottunk közös hivatalt, hetente egyszer, négy órában küldtek ki hozzánk ügyintézőt, vagyis a hét nagy részében szinte egyedül voltam a hivatalban. Egyébként miután kiderült a váltási szándékunk, már arra a négy órára sem jött az ügyintéző… Most, hogy Székkutashoz tartozunk, folyamatosan öten dolgozunk, rajtam kívül még négy kolléganő. A jegyző hetente két napot tölt nálunk. Minden ügyet el lehet intézni Mártélyon, emiatt nem kell a lakosságnak Székkutasra utaznia – mondta Ambrus István. Mártély polgármestere elmondta, az irataikat végre a múlt héten megkapták Hódmezővásárhelytől, azóta már kialakították a saját irattárukat is.