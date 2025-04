Már múlté a szimpla méhlegelő, megépült a szegedi luxus méhhotel

A szegedi Mondolo Egyesület már több méhlegelőt és méhhotelt is létesített a városban. Körülbelül egy hete lett teljes a legújabb méhlegelő, a Temető utcai denevérekkel díszített futómű előtti területen, közepén egy luxus méhhotellel.

Méhhotel épült a Temető utcában, ami menedéket nyújthat a beporzó rovarok számára. Fotó: DM

Méhhotel Szegeden

A fenntarthatóságot szem előtt tartva, kerti hulladékokból és otthoni törmelékekből épült meg a méhhotel, a beporzóknak otthont adó odú. A szegedi Mondolo Egyesületet a város kérte meg arra, hogy építsék meg Szeged legújabb méhhotelét. A méhhotelt a Temető utcai méhlegelő közepén helyezték el, szigorúan a rovarok számára ideális déli tájolással. A méhlegelő egyelőre még kopár, de körülbelül negyven féle őshonos virágfajt ültettek el, melyek idővel táplálékot nyújtanak a beporzóknak. A háttérben azonban már virágzik az orgona, de a közelben lévő meggyfa is táplálékforrásként szolgál.

– A méhhotel múlt héten készült el, de már jól látható, hogy a rovarok kényelmesen belakták. A lyukak agyagsapkával vannak betömve, ami azt jelzi, hogy ez a hely már foglalt – mutatta Ézsiás Tamás, a Mondolo Egyesület egyik tagja.

Ottjártunkkor több méh is megközelítette a hotelt, néhányan már birtokba is vették az odúkat. Egyikük éppen kifelé kémlelt, mozdulatlanul figyelt meg bennünket. A méhhotel tavasszal és nyáron költőhelyként funkcionál, esős időszakban búvóhely, télen pedig egy verem lesz, ami megvédi a rovarokat a hideg napoktól. A méhhotelbe elsősorban szabóméheket, bányászméheket és poszméheket várnak, de a darazsak is beköltözhetnek, hiszen ők is hasznos rovarok. Tamás hangsúlyozta, hogy nem csak fullánkos rovarok találnak itt menedéket, rengeteg más beporzó is él környezetünkben.

A méhlegelő bárki számára nyitott. Egy információs tábla segítségével megismerhetjük a beporzás folyamatát, és azt is, miért létfontosságúak a beporzók. A legelő még nincs teljesen kész, a jövőben látogató barátabbá teszik majd. A Mondolo Egyesület további méhlegelők és méhhotelek létesítését tervezi, hiszen a beporzó rovarokat több veszély is fenyegeti az utóbbi években. Az áprilisi fagyok nem csak a növényeket, de a rovarokat is megviselte. Míg a növények fagykárt szenvedtek el, addig a méheket fagysokk érte. Tamás elmondta, hogy bár a fagyok miatt több rovar is elpusztult, a beporzókra nézve sokkal nagyobb veszélyt jelentenek a mezőgazdaságban használatos peszticidek és a virágzó növények visszaszorulása. Emiatt ugyanis táplálékhiány következhet be és a legyengült populáció nehezebb vészelheti át az esetleges tavaszi fagyokat.