Cetlin hagyott üzenetet a motoros a kutyatulajdonosoknak, országos balhé lett belőle

Hatalmas port kavart az interneten, nagyot megy a Facebook-on egy több nyilvános csoportban is megosztott poszt, amelyben egy motor tulajdonosa üzen a kutyatulajdonosoknak.

A motorra ragasztott üzenet heves vitát indított a közösségi médiában. Fotó forrása: Motorosok / Facebook

Motorra pisilő kutyák problémája

A kézzel írt üzenet, amelyet egy parkoló motorkerékpáron rögzítettek ragasztószalaggal, heves vitákat váltott ki. A figyelmeztetés nem is lehetne egyértelműbb: „NEM KUTYA WC A FÁRA PISÁLTASD VAGY FELJELENTELEK” – áll a papíron.

Kutyások vs. járműtulajdonosok

A felirat magyarul nagyjából annyit tesz: „Ez nem kutya WC, máshol pisiltesd meg a kutyádat, különben feljelentelek.” A posztot több nyilvános Facebook-csoportban is megosztották, ahol gyorsan viták kereszttüzébe került. Sokan együtt éreznek a motorossal, mások viszont túlzónak tartják a fenyegetést. Akárhogy is, az eset rávilágít egy sokak által tapasztalt, de ritkán szóvá tett problémára: amikor a közterület kutyás etikettje és a járműtulajdonosok érdekei ütköznek. Úgy tűnik, egy motor nyergébe tűzött papírdarab is elég lehet ahhoz, hogy országos vitát robbantson ki.

Kommentek: motor vs. kutyapisi

Többen panaszkodtak arra, hogy kutyák rendszeresen lepisilik járműveiket – motorokat, autókat – és a vizelet marja a festéket, ponyvát, gumit. Sokan már táblákat is kihelyeztek eredménytelenül.

Egy kommentelő motorosokat kritizált a kipufogógáz miatt. Erre több visszavágás is érkezett, köztük az, hogy a szénmonoxid nem is rákkeltő, illetve hogy autók és BKV-járművek is szennyeznek.

Elhangzott az is, hogy kisgyerek forró kipufogóhoz nyúlt, hiába szólt a motoros az anyukának, figyeljen a gyerekre.

Tanulságok?

A kutyatartók felelőssége is felmerül, miközben a járműtulajdonosok jogosan védenék tulajdonukat. A vita eldurvult, de fontos társadalmi feszültséget jelez.