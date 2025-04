Pénzes Henrietta gyilkosa, Muki újra támadt, most a nővérét akarta megölni

– Fizikai bántalmazás aznap este nem történt, akkor ezt mondta a nővérem is. Soha nem bántottam, és nem is fogom – idézte a Muki becenevű fiatalember korábbi vallomását szerdán a Szegedi Törvényszéken Horváth-Tóth Imola bírónő. Az emberölési kísérlet vádlottja ugyanis az eljárás során eddig nem tett, és legutóbb sem akart vallomást tenni.

A Muki becenéven ismert börtönviselt fiatalt emberölési kísérlettel vádolják. Fotó: Gémes Sándor

Muki brutalitása

A Muki becenév sokaknak ismerős lehet. A makói férfit a magyarcsanádi, akkor, 2006. július 20-án 18 éves Pénzes Henrietta brutális meggyilkolásáért ítélték 15 évre, 2021-ben szabadult. Mint anno beszámoltunk róla: megerőszakolta, fához kötötte és felgyújtotta őt, az eset Makó közelében történt. Miután a lángok miatt elolvadtak a Henriettát a fához rögzítő kötelek, több száz méteren át vonszolta magát, míg a hagymaszedő munkások rátaláltak. Mentőhelikopter vitte Budapestre, sérüléseibe azonban három hét múltán belehalt. Muki a vádirat szerint újra ölni akart.

Emberölés kísérlet

A vádirat szerint a fiatalkorúként különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt kiszabott szabadságvesztésből szabadulva a férfi egy vármegyei kisvárosba, a lánytestvéréhez költözött. Uralkodni kezdett a nő felett, elvárta, hogy kiszolgálja, emiatt többször vitatkoztak, veszekedtek. Ilyenkor Muki többször is halálosan megfenyegette nővérét, olykor kést is elővéve, hogy „ígéretét” nyomatékosítsa. A sértett rettegni kezdett tőle, félelmében egy időre el is költözött saját házából, de oda végül visszatért. 2022. március 28-án éjjel újra vitáztak, ekkor a vádlott két kézzel torkon ragadta, szorítani kezdte a nyakát, közölve vele, hogy most megöli. A vádirat szerint csakis a sértett védekezésén múlt, hogy fenyegetését nem tudta beváltani. Letartóztatták, és később zárkatársai előtt is azt hangoztatta: bánja, hogy nem sikerült a testvérét megfojtania.

A tárgyalás

A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség a vádlottat különös visszaesőként elkövetett emberölés bűntettének kísérletével vádolja. A szerdai tárgyaláson, a bizonyítási eljárás részeként, igazságügyi orvosszakértőt hallgattak meg, az ügyész, a kirendelt ügyvéd és a vádlott is tett fel neki kérdéseket. Azt akarták kideríteni, hogy a fojtás erőssége és becsült időtartama – fél és egy perc között – elégséges lett volna-e a gyilkosság elkövetéséhez. Elhangzott, a fojtogatás pár jellegzetes tünete, például a vérömleny, csak azt követően 2-3 órával jelentkezhet.