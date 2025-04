Milliárdos ökoálom Mórahalmon, ilyen lesz a megújult Nagyszéksós-tó

Mérföldkőhöz érkezett Mórahalom és a környék természetvédelmi munkája: ünnepélyes keretek között vette kezdetét a Nagyszéksós-tó ökoturisztikai fejlesztése című projekt, amelynek célja a védett és közösségi jelentőségű természeti értékek élményszerű bemutatása, a helyiek és az idelátogatók számára egyaránt.

A Nagyszéksós-tó környezetében új látogatóközpont, kilátók és tanösvények épülnek. Archív Fotó: Török János

A Nagyszéksós-tó ökoturisztikai fejlesztése

A projekt a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (KNPI) és Mórahalom Városi Önkormányzat konzorciumi együttműködésében valósul meg, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz keretében elnyert 1,4 milliárd forintos támogatás révén. A projektnyitó eseménynek az Aranyszöm Rendezvényház adott otthont, ahol szerda délelőtt kezdődött a program. A vendégeket Nógrádi Zoltán, Mórahalom polgármestere köszöntötte, majd Rácz András, a természetvédelemért felelős államtitkár, valamint Mihálffy Béla országgyűlési képviselő mondott beszédet. A Kiskunsági Nemzeti Park részéről Ugró Sándor igazgató szólt a résztvevőkhöz.

Filmet is vetítettek

A megnyitó ünnepség során levetítettek egy látványos filmmontázst a készülő természetfilmekből, majd bemutatták a projekt során létrehozandó látogatóközpont kiállítását és magát a térséget is.

A fejlesztés célja

A fejlesztés célja, hogy a természet értékei ne csak megőrzésre kerüljenek, hanem közérthető és vonzó módon legyenek elérhetők a nagyközönség számára is. A projekt keretében egy 800 négyzetméteres gólyamenedékház és látogatóközpont épül, interaktív kiállításokkal és természetfilmek vetítésével. Az épületegyüttes környezetében parkoló, játszótér és gyógynövénykert is kialakításra kerül. Továbbá, több kilátó, tanösvény és egy vízbe süllyesztett madárles is épül, amely pontoncsónakkal lesz megközelíthető. Ezzel erősödhet a Natura 2000 hálózat ismertsége és társadalmi támogatottsága.

2026 tavaszán nyílik meg

Már épül a látogatóközpont és a sétány, a projekt már 40 százalékos készültségnél tart, és ha minden a tervek szerint halad, 2026 tavaszán megnyílik a térség egyik legmodernebb és legizgalmasabb ökoturisztikai látványossága.