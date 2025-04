Minden, amire ma szüksége lehet

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó - minden egy helyen. Illusztráció: Shutterstock

Legfontosabb híreink hétfőn:

Komoly gondokkal szembesülhet, ha csak most kezd húsvétra készülődni

Kalács, kereszt és kézművesség, így néz ki a húsvét Csillagbörtönben

Mesterséges színezőanyagok nélkül készül a csodatojás húsvétra

Videón mutatjuk meg a Pick Szeged eufórikus Magyar Kupa-győzelmét

A Tisza igent mond Ukrajna uniós tagságára

Meghalt az irodalmi Nobel-díjas író, milliók gyászolják

Napi infó

Időjárás

Reggelig-délelőttig még többfelé várható eső, záporeső, majd délnyugat felől csökken a felhőzet. Délután már csak elszórtan fordul elő zápor, miközben egyre hosszabb időre bukkan elő a nap. Megerősödhet a déli szél. 20 fok köré melegszik a levegő.

Közlekedés

Szeged: Erősödő forgalomra kell számítani ma reggel, sokan elővették az autót az eső miatt. A bevezető utakon egyre többen tartanak a város felé különösen a Dorozsmai, Algyői úton. A körutakon is több lámpaváltás után tudunk csak tovább haladni. A Csillag tér és környéke is lassabban járható minden irányból sorok alakulnak ki. A Felső Tisza-Parton és a rakparton még folyamatosan lehet haladni. Telített a Szőregi út és a Temesvári körút is. A hidak közül inkább a Bertalan híd járhatóbb.

Az M5-ös autópályán,

- az M44-es autóút építése miatt a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

- új terelést építettek ki Kecskemét elkerülő szakaszán, a 81-es és a 86-os km között. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot. A forgalom sávelhúzással a külső- és a leálló sávon halad.

Az M43-as autópályán, az M5-ös autópálya irányába, Szeged térségében szalagkorlátot javítanak, ezért 9-től 14 óráig a 12-es és a 10-es km között a belső sávot kerítik el.

Programok Csongrád-Csanádban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél 171 centiméter, a víz hőmérséklete pedig 11,1 Celsius-fok, Csongrádnál 34 centiméter, Mindszentnél 115 centiméter.