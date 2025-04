Egy botrány krónikája: végül a főurat vitték el a rendőrök, pedig ő csak a munkáját végezte a Napsugár Bisztróban – galériával

Mint megírtuk, valószínűleg kínai bolt nyílik a szegedi Napsugár Bisztró épületében. A hírről beszámolt a Farkas Árpád szegedi városvédő és vendéglátós által szerkesztett Szegedi Emlékkereső oldal is a Facebook-on, amire több mint száz hozzászólás és több száz reakció érkezett. De mi is volt ez a hely, ami ennyi év távlatából is ekkora érzelmeket vált ki az emberekből?

A Napsugár Bisztró a szegedi vendéglátás egyik legismertebb helyszíne volt évtizedeken át. Farkas Árpád gyűjteménye

Napsugár Bisztró: egy szegedi legendás hely története

1967. december 5-én délben kezdődött a Károlyi utcai Napsugár Bisztró története. Ekkor nyílt meg az egykor népszerű vendéglátóhely. A hírt a Csongrád megyei Vendéglátó Vállalat közölte.

Kezdetek és fénykor: így indult a Napsugár Bisztró

Egy nappal később a Délmagyarország riportere ki is próbálta az új helyet. A cikk szerint a frissen megnyílt Napsugár Bisztró kellemes meglepetés a hideg decemberi napokban. Az írás dicséri a kulturált környezetet, azt, hogy minden asztalon van pohár, víz, hamutartó, sótartó és örökzöld növény és hogy vasárnap is nyitva van — ami külön előny a csemegeüzletek zsúfoltságához képest. Van körpult, ahol presszókávé és csapolt italok is kaphatók. A cikk végén említik, hogy az első vendég ünnepélyesen átvágta a bejáratot elzáró szalagot, majd sokan érkeztek kipróbálni az új helyet.

Fiatalok, szeszesital, felelőtlenség – egy botrány krónikája

A megnyitó után néhány hónappal, az 1968. február 10-i Délmagyarban lerészegedő fiatalokról ír az újság: Öt 17 éves sándorfalvi fiúval – K. József Sándorral, B. Jánossal, N. Ferenccel, S. Péterrel és M. Jánossal – furcsa és elgondolkodtató eset történt Szegeden – írja az újság.

Megtörtént a baj: János behányt

A sándorfalvi srácok a bisztróban ebédeltek, majd fejenként két korsó sört ittak. A szerző nehezményezi, hogy senki nem kérdezte meg őket, elmúltak-e 18 évesek. Ezután átsétáltak a Széchenyi térre, ahol a Debreceni Étteremben fejenként háromszor rendeltek egy-egy deci őszibarack-likőrt, amit gond nélkül ki is szolgáltak nekik. A felszolgáló, Nagy Imre készségesen teljesítette a rendeléseket. Az ital azonban hamar megtette hatását. Elsőként N. János lett rosszul, annyira, hogy a mellékhelyiséget is igénybe kellett vennie, összehányta a vécét. Ekkor az előbb még készséges felszolgáló már felháborodva rohant utána. Felszólította a fiút: vagy fizet, vagy takarít. És N. János – bódultan, szégyenkezve – neki is állt takarítani, miközben a felnőttek kinevették.