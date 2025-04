Nem csak elvi kérdés

Csongrád-Csanád vármegye településeinek jelenleg nagyjából a fele ilyen – de már nem sokáig.

A készpénzhasználat és bankkártya örök kérdés az emberek között. Fotó: Czinege Melinda

Ahonnan eltűnt, hiányzott

A rendelkezés célja az, hogy – és most itt a hivatalos tájékoztató szövegét idézem – a készpénzhasználat mindenhol elérhető opció legyen. Hogy ennek nem csak elvi, hanem gyakorlati jelentősége is van, azt tapasztalatból tudom igazolni. Ha riportot írtam valamelyik községről, ahol bezárta fiókját az ott megszokott pénzintézet és mondjuk az ATM-et is leszerelte, az emberek háborogtak: mostantól át kell biciklizni a szomszéd faluba, városba kápéért. Ha mindent meg lehetne oldani bankók nélkül, nyilván nem tiltakozott volna senki. A makói járásból olyan esetre is emlékszem, hogy volt polgármester, akinek sikerült elérni bankautomata telepítését a faluba. Az illetőt aztán ezért a földijei megsüvegelték.

Idejétmúlt? Nem!

Persze tudom, sokan idejétmúlt dolognak tartják a készpénzhasználatot. Az ő figyelmükbe két dolgot ajánlanék a mostani rendelkezés kapcsán. Egyrészt, hogy technikai vagy piaci okokból az elektronikus pénzügyi rendszerek csődöt mondhatnak, és akkor mégiscsak jó, ha lapul a tárcánkban bankó. Másrészt meg azt, hogy a bankautomata nem csak pénzkiadásra alkalmas: például egyenleglekérdezésre és átutalásra is.