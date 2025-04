Tizenhét ország, több ezer diák és felejthetetlen hangulat, így lett a világ közepe Szeged egy éjszakára – galériával, videóval

A Nemzetközi Kulturális Esten egymást ünneplik a nemzetek

Nyitányként minden megjelent ország képviselői nemzeti zászlójuk kivetítése előtt felvonultak a színpadon, ezt követően pedig 14 csoport, illetve egyéni előadó bemutatta nemzetiségükre jellemző produkcióit, többségük tradicionális, csodaszép öltözetben. Minden előadást hatalmas ováció fogadott, de persze közöttük is voltak kiemelkedően népszerűek. A libanoniak például zászlót lengetve éljeneztek énekesüknek, de aztán egyfajta B-középként funkcionálva szinte minden más fellépőt is hangosan éltettek. A palesztinok pedig akkora ovációt kaptak táncos produkciójukra, mint senki más. A multikulturális közösség erejét egyébként mi sem mutatta jobban, mint hogy a magyar néptánc dallamaira - melyek között ott volt például az István a király című rockopera egy részlete is – sok külföldi is lelkesen táncolt.