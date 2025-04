Vissza a '80-as évekbe! Egy napra retró trolik lepték el Szegedet

Nosztalgiajáratokon utazhatunk, mert idén 46 éve, ezen a napon gördült végig az első trolibusz Szeged utcáin. Ezzel új fejezet kezdődött a város közösségi közlekedésében. A premier az 5-ös vonalon történt, a Bartók tér és Újszeged között, majd rövidesen a Bakay Nándor utcai végállomást is bekapcsolták a hálózatba. Az első, legendás ZiU 9-es járművek a Pulz utcai villamos-telephelyről indultak, és azóta is szerves részei a város mindennapjainak, évente mintegy 18 millió utazást bonyolítanak le a szegedi trolik.

Nosztalgiajáratokkal ünnepel a Szegedi Közlekedési Társaság. Fotó:DM

Nosztalgiajáratok az SZKT születésnapja alkalmából

A jubileum alkalmából a Szegedi Közlekedési Társaság nemcsak nosztalgiajáratokkal kedveskedik az utazóknak, hanem elismeréseket is átadott azoknak a dolgozóknak, akik hosszú éveken át kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak a szegedi közlekedés fejlődéséhez. Idén négy munkatárs vehette át az emléklapot Knezevics Viktortól, az SZKT ügyvezető igazgatójától.

A szülinap fénypontja, hogy forgalomba állították a két nosztalgia trolibuszokat a 9-es és a 10-es vonalon. A sajtótájékoztató után nem sokkal gurult ki helyéről a ZiU 9-es trolibusz. A nosztalgiajárat nemcsak eredeti méretében, hanem bájos miniatűr változatban is feltűnt. Egy fiatal trolibuszrajongó családja horgolt formában készítette el neki a legendás szovjet jármű kicsinyített mását.

Trolibusz váltókat cserélnek le

A Szegedi Közlekedési Társaság a CE4CE nevű európai uniós együttműködési projektben vesz részt. A program részeként négy szegedi helyszínen: a Rókusi körúton, a Csongrádi sugárúton, a Kereszttöltés utcában és a Budapesti körúton cserélik ki a trolibusz-váltókat. Ezek az eszközök több mint 15 éve kerültek beépítésre, és azóta is intenzív forgalmat bonyolítanak le, naponta több száz alkalommal kell megbízhatóan működniük. A leszerelt, de még jó állapotú alkatrészek sem kerülnek a hulladékba, a körforgásos gazdaság elvei szerint új életet kapnak. Ezeket a használt, de továbbra is működőképes váltókat a Körtöltés utcai trolibusz-telephelyen építik be, ott, ahol még ennél is régebbi, elavult felsővezetéki elemek működnek, így korszerűbb és fenntarthatóbb lesz az infrastruktúra- tudtuk meg Dr. Németh Zoltántól, a közösségi közlekedés és vasútbiztonsági vezetőtől.

képaláírás: Nosztalgiajáratokkal ünnepel a Szegedi Közlekedési Társaság. Fotó:DM