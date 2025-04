Feltérképeztük Szeged nyilvános mosdóit, aprópénz mellé némelyikhez másra is szükség van

Hamarosan berobban a turistaszezon Szegeden, és városnézés közben kevés kellemetlenebb élmény van, mint amikor sürgős a helyzet, de a nyilvános WC-k egy része fizetős, és csak készpénzes fizetéssel vehető igénybe.

A nyilvános WC-k Szegeden örök problémát okoznak, nem mindegyik higiénikus és ingyenes. Fotó: archív

Nyilvános WC-k Szegeden, nem mindegyik ingyenes

Jön a jó idő és egyre több időt töltünk a szabadban és újra előkerül egy örök kérdés: hova menjünk, ha „menni kell”? A nyilvános mosdók állapota, fizetőssége és hozzáférhetősége évek óta vitatéma a városban, nemcsak az itt élők, de a látogatók körében is. Bár furcsának tűnhet, mégis fontos kérdésről van szó, hiszen mindenki számára alapvető igény, hogy tiszta, használható illemhelyet találjon, ha a városban jár.

Szegeden több nyilvános mosdó is működik, eltérő nyitvatartással. A Mars téri piaccsarnok mosdóját apró forintért cserébe használhatjuk. A buszpályaudvaron lévő WC-t csak hétköznapokon lehet használni, és még akkor is változik a nyitvatartás attól függően, a hónap elején vagy végén járunk-e, hétvégén viszont biztosan zárva van. Az Indóház téri vasútállomáson szinte egész nap nyitva van a mosdó. A Feketesas utcánál lévő ingyenes illemhely napi három idősávban működik. A Bartók téren, az Aradi Vértanúk terén és a Roosevelt téren egész nap, éjjel-nappal nyitva vannak a mosdók. Az Aradi vértanúk terén működik Szeged egyik legismertebb, éjjel-nappal nyitva tartó automata illemhelye. A valóságban azonban kevesen merik használni. Nem is a hozzáférhetőség riasztja el a járókelőket, hanem az ismeretlenség: vajon mennyire tiszta, működik-e rendesen, biztonságos-e egyedül bemenni? A legtöbben csak elhaladnak mellette, de nem próbálják ki. Az Erzsébet-ligetben a hétköznapokon nappal, hétvégén pedig estig is látogatható az illemhely.

Nagyobb bevásárlóközpontokban és Szeged két plázájában is találhatunk mosdót. Az Árkádban ingyenesen használhatjuk, de önkéntesen 100 forint adományt tehetünk az illemhelyiség előtt található becsületkasszába. Itt a kártyás fizetés ki van zárva, de fizetni nem kötelező. Az Árkád mosdója olvasóink szerint mindig tiszták, a férfi és női mosdóinkat rendszeresen ellenőrzik és tisztítják, hogy megfeleljenek a magas szintű kényelmi és higiéniai elvárásainknak.