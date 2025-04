Valószínűtlen jelenetek Szegeden: a rendőrség táblája alatt himbálózott egy férfi az oszlopon – videóval

Egy szegedi belvárosi közlekedési oszlopra mászott fel egy férfi, akit egy helyi Facebook-csoportban videóztak le – a jelenet sokakat megdöbbentett.

Ooszlopra mászott egy ember Szegeden. Fotó: Szegeden Láttam és Halottam Facebook

Bár elsőre talán viccesnek vagy vagánynak tűnhet a mutatvány, valójában rendkívül veszélyes. Az ilyen akciók nemcsak az elkövető testi épségét, de a közlekedés biztonságát is veszélyeztetik: egy rossz mozdulat komoly sérüléshez vagy akár halálhoz is vezethet. Emellett a forgalom figyelmét is elvonhatja, balesetet idézve elő. Az oszlopok sem sporteszközök – rongálásuk anyagi kárt okozhat, a mászót pedig szabálysértési vagy büntetőeljárás is fenyegetheti. Az ilyen vakmerő mutatványok helyett érdemesebb a figyelmet mással kivívni.