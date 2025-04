Pénzeső hullhat a szegedi ingatlanokra, új támogatás pörgetheti fel az ingatlanpiacot

Április 15-től kedvezően változtak az Otthonfelújítási Program szabályai, amely élénkítheti a családi házak piacát. Megnéztük, hogy a változás miként érinti a szegedi ingatlanpiacot.

Az Otthonfelújítási Program tovább élénkíti a szegedi ingatlanok piacát. Fotó: Gémes Sándor

Az Otthonfelújítási program még jobban felélénkíti az ingatlanpiacot

Új lendületet ad a szegedi lakáspiacnak a tegnaptól éles Otthonfelújítási Program. Változtattak a pályázati feltételeken, már azok is pályázhatnak családi házak korszerűsítésére, akik most terveznek felújítandó ingatlant vásárolni. A változás jelentősen élénkítheti a családi házak piacát, mivel a támogatás Budapesttől kezdve a legkisebb településekig mindenhol igényelhető. Az ötezer főnél kisebb településeken az egyes állami támogatások kombinálásával akár 16,5 millió forintot is kaphatnak a felújítást tervezők.

Az előregisztráció már elindult, de a tényleges pályázat benyújtása majd csak júniusban kezdődik. A kivitelezésnek legkésőbb 2026 tavaszáig be kell fejeződnie. A korszerűsítéssel energia hatékonyabbá tehetőek a családi otthonok. Ez magába foglalja a nyílászárok cseréjét, a hőszigetelést, a fűtéskorszerűsítést, a megújuló energia létesítését, valamint a melegvíz-rendszer korszerűsítését. Mindezekkel csökken a rezsi, de nő az ingatlanok értéke.

Meszlényi Tamás a szegedi Openhouse iroda ingatlanközvetítője elmondta, hogy a program megnöveli a keresletet az 1990 épült családi házak iránt. Ezek az ingatlanok most egyik napról a másikra hirtelen értékessé váltak, főleg a korszerűsítésre szoruló, de jó szerkezeti állapotú házak. Hamarosan megindulhat a "vadászat" ezekre az otthonra, főleg azokban a térségekben, ahol olcsóbb az ingatlan, de könnyen felújítható. Mivel a vevők potenciálisan 6 millió forint támogatáshoz juthatnak, a tulajdonosok magasabb árat kérhetnek el azokért a házakért, amik 1990 előtt épültek.

Megéri-e élni vele?

A szakember szerint az Otthonfelújítási Programnak köszönhetően az ingatlantulajdonosok, akár 6 millió forint vissza nem térítendő támogatást is kaphatnak. Gyakorlatilag, "ingyen pénz" ütheti a markukat. Az energetikai korszerűsítéssel jelentősen lecsökkenhet a rezsiszámla, hosszútávon megtérül a befektetés. Ami mindenképpen kiemelhető az az, hogy egy energetikai korszerűsítés jócskán megnövelheti az ingatlan értékét, drágábban kerülhet ki a piacra. Viszont ez a támogatás nem mindenki számára elérhető, valamint szigorú szakmai és energetikai követelményeknek kell megfelelnie az ingatlannak. Az önrész és a hitelképesség pedig elengedhetetlen feltétele a pályázatnak.