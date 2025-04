Dédapjuk alapította a várost, ahová most visszatértek a Pallavicinik

Négy nemzetiség keveredik a családban

Az őrgróf úgy fogalmazott, ez az ország a család számára azt a földet jelenti, ahonnan jönnek.

– Elsősorban európainak érzem magam, mert annyi különböző nemzetiség van bennem. Franciaországban, Belgiumban, Németországban éltem, Olaszországban és Ausztriában nevelkedtem. Magyarország pedig az a hely, ahol apám született. Szeretem Magyarországot, de ez csak egy része az identitásomnak. Otthon érzem magam itt, mint ahogy Belgiumban vagy Olaszországban is – avatott be bennünket, milyen egy olyan sok nemzetiségű családban létezni, ahol egyébként feleségének, Elisabethnek is lengyel és belga szülei vannak. – Az én apám magyar, az anyám olasz. Szóval a gyerekeink már négyféle vért hordoznak – sorolta.