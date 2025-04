A paradicsomban jártunk, ahol az év minden napján pezseg az élet – videóval

Hódmezővásárhelyen, egy hidrokultúrás üvegházban jártunk, ahol Feczák Tamás kalauzolt el minket a paradicsomban. A szakember elárulta, hogy a növények természetes talajban nőnek és vegyszerek helyett biológiai védekezést használnak.

Feczák Tamás elárulta, hogy a télen termett paradicsom sincs agyon vegyszerezve. A kókuszpaplanból táplálkozó növények a hideg időben is jól érzik magukat az üvegházakban. Fotó: Szabó Viktor

Az egyik legmodernebb üvegházban télen is terem a paradicsom

Feczák Tamás lapunknak elmondta, hogy úgy tudnak télen is paradicsomot termelni, hogy szeptemberben megérkezik hozzájuk a palánta, ami kókuszpaplanbanból nyeri a tápanyagokat. Halottak napja körül paradicsomra optimalizált LED lámpákkal pótmegvilágítást kap a növény, így a napfényt pótolni tudják. Az üvegházban a geotermikus hőnek köszönhetően a kinti hidegben is kellően meleg van, így el tudják érni, hogy télen is lehessen fogyasztani a piros finomságot.

Az üvegházban méhek is repkednek, ami fontos a növények szempontjából. A beporzást a szél és a méhek végzik a szabadban, de az üvegházban túl nagy légmozgás nincs, ezért a méhekre hárul ez a fontos feladat.

Milyenek a megfelelő körülmények a paradicsomnak?

Röviden azt mondhatnánk, hogy a meleg, de arra is figyelni kell, hogy ne legyen túl meleg. A paradicsom számára a 16–24 Celsius fok a megfelelő. Erről télen a termálhő gondoskodik, nyáron pedig a tetőfestés és a szellőztetőrendszer gátolja meg a hőség kialakulását.

Fotó: Szabó Viktor

Kell félni a vegyszerektől? Spoiler: nem!

Vannak, akik attól félnek, hogy az üvegházakban termesztett növények különböző vegyszereket kapnak az érésük során. Ez azonban nem így van a vásárhelyi cégnél, ők ugyanis biológiai védekezést használnak. Hasznos, ragadozó bogarakat telepítettek az üvegházakba, amik elpusztítják a kártevőket. A gombás betegségek ellen kénporral védekeznek, amit azonban nem a növényekre, hanem a csövekre szórnak. A sárga, ragacsos lapok pedig az üvegházi liszteske ellen veszik fel a küzdelmet.

Fontos a környezettudatos termelés

– Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatos termelésre. A növényházak fűtésére például termálvizet használunk. Egy ilyen üvegháznak nagyon nagy az áramfogyasztása, ezért rengeteg napelemet szereltünk fel. Emellett a csomagolóanyagból is előnyben részesítjük az újrahasznosított vagy újrahasznosítható papírokat mondta el Feczák Tamás a Hódkertész Kft. ügyvezető igazgatója.