Vagy az lesz, amit az önkormányzat mond, vagy nem lesz a Petőfi utca 6. alatt iskola!

Megbeszélést kezdeményezett a hódmezővásárhelyi önkormányzat a Hódmezővásárhely - Ótemplomi Református Egyházközség vezetésével. A téma a Petőfi utca 6. szám alatti, a Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola, illetve a Szék utcai Aranyossy Ágoston Református Óvoda, Általános Iskola és Szakiskola épületeinek sorsa volt. Erről Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere számolt be a hivatalos Facebook-oldalán.

A Petőfi utca 6. szám alatti épület körül már évek óta áll a bál. A Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola tanulói három épületben tanulnak, többek között a Petőfi utca 6. szám alatt. Az elmúlt években megnőtt a tanulói létszámuk. Illusztráció: Shutterstock

A Petőfi utca 6. szám alatti épület egy valóságos szappanoperai helyszín lett

Hódmezővásárhelyen, a Petőfi utca 6. szám alatti épület már olyan, mint egy szappanopera, ennyit talán egyetlen ingatlanról sem cikkezik a sajtó. Az önkormányzat és az ótemplomi reformátusok között hét éve áll a bál.

Az egyházközség több pert is indított a város ellen. Az önkormányzat tulajdonában lévő Petőfi utca 6. szám alatti ingatlan több termét az ótemplomiak által fenntartott Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola használja. Az egyházközség, élve a törvény adta jogával, szerette volna ingyenesen tulajdonba kapni ezt az ingatlant, és a Szék utcait is, ahol az Aranyossy iskolájuk működik. Hódmezővásárhely azonban nem adta oda ingyen az épületeket, bár ezt a törvény előírta. Ehelyett a Petőfi utca 6-ot társasházzá alakították, a 2023-as tanévnyitóra lezárták az iskola által használt földszinti termeket, amiből nagy cirkusz lett. Később az épület egy részében játszóházat alakítottak ki. Volt, hogy Márki-Zay Péter tahósággal vádolta meg a vezető lelkészt, végül az intézmény udvarán lévő épületből az önkormányzat roma kulturális központot is kialakított. Ez csak néhány kiragadott példa az elmúlt évek történéseiből a Petőfi utca 6. szám körül.

Márki-Zay Péter 1,7 milliárd forintot akar

Most Márki-Zay Péter arról számolt be, hogy „konstruktív megbeszélést” tartottak Bán Csaba lelkésszel, amit Vásárhely polgármestere kezdeményezett.

– A mai megbeszélésen az 1,7 milliárd forint értékű önkormányzati ingatlanvagyonunk védelmét és az iskolák működésének támogatását is szem előtt tartva, mindkét iskola esetében újból felajánlottuk az egyházközség számára a tulajdonszerzést, a vételár megfizetésének lehetőségével, ugyanis enélkül a Petőfi utcán működő cigány kulturális központot, az ott lévő civilszervezeteket, valamint a játszóházat nem tudjuk máshol elhelyezni. Nekünk pedig a gyermekek és a civilek ügye is a szívügyünk. Az Aranyossy iskola esetében pedig különösen kedvező fizetési feltételeket ajánlottunk, valamint alternatív megoldásként a további ingyenes használatba adás elől sem zárkóztunk el – írta a Márki-Zay Péter. A következő mondatból azonban kiderült, hogy a további ingyenes használathoz milyen „feltételt” támasztanak. Vagy lemond az ótemplomi egyházközség arról, hogy a törvény szerint éljen a lehetőséggel, hogy ingyen tulajdonba kapja az említett épületeket, vagy a Petőfi utca 6. szám alatt nem lesz iskola!