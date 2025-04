Húsvéti roham a Mars téri piacon, át kellett verekedni magunkat a húsvéti tömegen – galériával

Jóképű zöldségek még jóképűbb eladója

A zöldségeseknél is pezsgés volt. A friss újhagyma és a pirosló retek szinte ragyogott a standokon. A szentmihályi Simon Szilveszter csak ezt a két zöldfélét árulta, de abból rengeteget. – Azért én se vagyok rossz képű – mondta nevetve, amikor megdicsértük a szép, friss portékáját. Hagyományőrzőként rendszeres résztvevője az ásotthalmi főzőversenyeknek, mint mondta, ahol lehet enni és inni, ő biztos ott van.

Kalácsért és lángosért kígyózott a sor

A pékségekben a fonott kalács volt a sláger. Egy közeli pultnál egy idős néni már negyedik éve ugyanattól a pékségtől szerzi be a kalácsot. – Mindig náluk veszem, mert nem spórolnak a tojással, és olyan puha, hogy másnap is friss – mondta, miközben két nagy kalácsot is zacskóba tett. Az Irén csarnok lángosozóinál is nagy volt a forgalom – tejfölösen, fokhagymásan, sajttal vagy anélkül, de egy biztos: senki nem ment haza üres kézzel. A csarnok középen, a két lángososnál annyian álltak sorba, hogy összeért a két sor, úgy kellett átverekdnie magát az embernek.