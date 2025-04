Nem fognak kezet, nem veregetik egymás vállát és még az utat is lezárták

Még a madarakat is távol tartják

Hatalmas harcot folytatnak a rágcsálók és a madarak ellen is.

– Gázágyúkat üzemeltetünk, madárfantomokat helyeztünk ki, ahová csak lehet, ultrahangos madárriasztókkal is védekezünk. Attól félünk, hogy az átvonuló madarak is behozhatják a vírust a tollukon. A szarvasmarháink, juhaink érdekében megpróbáljuk most a telephelyünk környezetéből kiszorítani őket – tudtuk meg Horváth Gyulától, aki azt is elmondta, ugyanúgy, mint a covid idején, most a dolgozók között nincs pacsi, kézfogás, vagy vállon veregetés sem a telepen.

A Nagymágocsi Farmer Kft. 600 tehenet és azok szaporulatát tartja, illetve 250 anyabirkát. Az agrárcég 70 dolgozót foglalkoztat. Horváth Gyula elmondta, minden dolgozójuk nagyon komolyan veszi a szigorításokat, mindenki érzi a tétet. Nem szeretnék elveszíteni az állatállományukat, ami a munkahelyek megszűnésével is járna, hiszen senki nem tudja, hogy hogyan lehet egy olyan telepet újraindítani, ahol le kellett ölni az összes állatot.

– Nem is ezen kell gondolkodnunk, hanem meg kell védenünk a telepet! – jelentette ki az ügyvezető.