Itt még a hangágyút is bevetik a ragadós száj- és körömfájás vírus ellen

Magyarországon eddig öt szarvasmarha telepen azonosítottak ragadós száj- és körömfájás vírussal fertőzött állatokat. A ragályos vírus rendkívül könnyen terjed, ha egy állattelepen nem tartják be az óvintézkedéseket. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, a Nébih kiemelte, a vírus ellen csak úgy lehet védekezni, ha az állattartók rendkívül felelősen betartják a szabályokat, az óvintézkedéseket, és nem veszik félvállról a saját állataik védelmét.

A ragadós száj- és körömfájás vírus közvetlen érintkezéssel, felelőtlen magatartással, de akár a széllel is bekerülhet a telepre.

Az előírásokat be kell tartani

Fontos, hogy az állattartók szigorúan és következetesen betartsanak minden állategészségügyi szabályt és járványvédelmi előírást. Csak az lépjen be az állattartó telepre, akinek jelenléte elengedhetetlen. Minden be- és kihajtó járművet alaposan fertőtlenítsenek. Az állatgondozáshoz használt eszközöket, gépeket rendszeresen tisztítani kell, és nem szabad kölcsönadni más telepekre.

A telepet megfelelően kerítsék körbe, hogy megakadályozzák a vadon élő állatokkal való érintkezést – áll a Nébih közleményében.

A cipőtalpon is bekerülhet az állattartó telepre a kór

A ragadós száj- és körömfájás (RSZKF) rendkívül fertőző betegség, amely a párosujjú patás állatokat – elsősorban a szarvasmarhát, sertést, juhot, kecskét, valamint több vadon élő fajt (őz, vaddisznó) – érinti. A vírus leggyakrabban közvetlen érintkezéssel – élőállatok közötti fertőzéssel - terjed, de a betegség könnyen terjed közvetett módon is: állati termékekkel (kezeletlen nyers tej, fertőzött takarmány), tárgyak és az állatok közelében dolgozó személyek útján is (ruházaton, lábbelin, járművön, állatorvosi eszközökön keresztül) és akár a széllel is.

Minden eszközt bevetnek a ragadós száj- és körömfájás ellen

Lapunkban megírtuk, bár az ország másik felében pusztít a vírus, a Csongrád-Csanád vármegyei állattenyésztők a kötelező előírásoknál is szigorúbb intézkedésekkel védik a telephelyeiket. A Hód-Mezőgazda Zrt.-nél csak azok léphetnek be az állattartó telepre, akik dolgoznak. A munkatársaik nem vihetik haza a munkaruháikat, azokat helyben mossák. A cég lemondta a május elejére tervezett 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok Szakkiállítás és Vásárt, még azelőtt, hogy központilag megtiltották volna az állatvásárok és kiállítások rendezését. Több állattartó telep felé vezető utat is lezártak, például a Hód-Agro Zrt. útját, illetve Nagymágocson az önkormányzat egyik útját, ami a Farmer Kft. telephelyére vezet. Ezeken csak a telepekre érkező járművek közlekedhetnek, illetve a tanyákon élők, szigorú szabályok betartása mellett. A szarvasmarhákat és juhokat tartó Nagymágocsi Farmer Kft. még hangágyúkat is bevet az egyéb intézkedései mellett, hogy megpróbálják a telep környékéről a vadmadarakat is távol tartani.