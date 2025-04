Miattuk megéri lezárni a Huszár Mátyás rakpartot, motorok százai vonulnak majd

Ismét a beteg gyermekekért szállnak nyeregbe Szegeden. Felvonulnak a Reménysugár Alapítvány daganattal küzdő betegeiért.

A Reménysugár Alapítvány idén egy infúziós pumpára gyűjt. Archív Fotó: Karnok Csaba

Reménysugár Alapítvány kapja meg a szegediek adományát

A Huszár Mátyás rakparton idén hetedszer dübörög végig a "Nyújts kezet!" jótékonysági motoros felvonulás. A látványos konvoj nem csupán a várost járja körbe május 10-én, hanem szíveket is megmozgat, mert a résztvevők a Reménysugár Alapítvány daganatos betegséggel küzdő gyermekeinek javára gyűjtenek pénzt. Az adományokat eszközbeszerzésre fordítják majd.

A rengeteg lóerős járgány mintegy negyven perc alatt szelik át a várost, természetesen rendőri felvezetéssel. A menet végállomása a gyerekklinika lesz, ott többtagú bizottság számolja majd meg az összegyűlt pénzadományokat.

Jótékonysági gurulás

Az adományozásra több lehetőség is lesz a rendezvény ideje alatt. Aki készpénzzel járulna hozzá a jótékonysági gyűjtéshez, az megteheti a helyszínen. A tömegben mozgó perselyekkel önkéntesek járják majd körbe a résztvevőket, őket piros vagy rózsaszín lufik jelzik, így könnyen észrevehetőek. Emellett egy zöld tetejű központi sátor is várja az adakozókat. Utalással is lehet segíteni, az alapítvány központi számlájára lehet az önkéntes adomány összegét küldeni – tudtuk meg Ujváry Bélától, az esemény szervezőjétől.

Tavaly a vártnál is nagyobb összeg gyűlt össze, több mint 4 millió forint. Az adományokból a Reménysugár Alapítvány egy infúziós vérmelegítő eszközt vásárolt, amely jelentősen segíti a gyermekek kezelését. Idén a kitűzött cél csupán csak az, hogy minél nagyobb összeg gyűljön össze. Több, mint amennyi a tavalyi évben.

– Most az elsődleges cél egy Braun márkájú infúziós pumpa beszerzése. Erre gyűjtünk, és ha ez meglesz, akkor már nagyon örülünk - mesélte Béla.

Béla hangsúlyozta, hogy nem csak motorosokat várnak, hanem mindenkit, aki kiállna a Reménysugár Alapítvány mellett. A már gyógyult gyermekek szülei is részt vesznek majd a felvonuláson, jelenlétükkel ők is támogatják az alapítványt.