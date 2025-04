Robogóval a városban: gyorsaság, spórolás és szabadság két keréken

Olcsón fenntarthatók az 50-es robogók és mopedek, amelyekből több százezer fut Magyarország útjain. Számos előnyük van. Már egy Szeged nagyságú városban is rendszeresek a dugók, amelyekből csak a robogó használója menekül.

Egy olajcsere percek alatt megvan és nem egy ló ára. Fekete Dániellel a robogó előnyeiről és hátrányairól beszélgettünk. Fotó: Török János

Robogó, a városi közlekedés bajnoka

Az 50 köbcentis kismotorok, mint például a Berva és Panni, az 1950-es évek végén jelentek meg Magyarországon. A rendszerváltás után a robogók váltak népszerűvé, különösen a Japánból és Olaszországból importált modellek, mint a Yamaha Jog. Ezek a járművek ma is gyakoriak az utakon.

Dániel tapasztalatai a robogó előnyeiről

A szegedi Fekete Dániel évi 40-50 ezer kilométert motorozik kismotorjával ételfutárként. Robogós tapasztalatairól kérdeztük. Dániel szerint ezek a kis gépek igazi városi bajnokok: a piros lámpánál könnyedén előregurulhatsz velük a sor elejére, nem ragadsz a dugóban, és szinte bárhol parkolhatsz anélkül, hogy helyet keresgélnél. Ráadásul nem kell félni a közterületesektől sem: szabálytalan parkolás esetén a robogókat jóval ritkábban büntetik vagy szállítják el. – A fogyasztásuk is verhetetlen: míg egy átlagos városi autó nyáron klímával akár 8–10 litert is elkortyol 100 kilométeren, egy 50 köbcentis robogó beéri 2–3 literrel. És ez nemcsak a benzinköltségeken látszik meg, hanem a fenntartási díjakon is: olajcserével és néhány alapvető karbantartással pár havonta 8–10 ezer forintból is megúszható az üzemeltetés – magyarázta Dániel.

Dániel szerint a robogók igazi városi bajnokok. Fotó: Török János

Hátrányai is vannak

Természetesen a robogózásnak is megvannak a maga hátrányai: karosszéria híján a vezető nincs olyan mértékben védve, mint egy autóban. Dani azt mondta, a robogók ára igen kedvező: egy jó állapotú példány már 150 ezer forint környékén beszerezhető. Ráadásul a segédmotoros kategóriába tartozó 50 köbcentis járművek "B" kategóriás jogosítvánnyal is vezethetők. Egy kötelező biztosítás megkötése után már indulhat is városi robogózás.