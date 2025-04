Elárulta a hentesmester, hogy mit csináljunk a húsvéti sonkával az ünnep után

Elmúlt a húsvét, visszatértek a dolgos hétköznapok, a hűtőben pedig ott figyel a húsvéti sonka maradéka. Mihez kezdjünk vele?

Sonka maradékából is készülhet ínycsiklandó fogás – ne hagyjuk veszni! Archív Fotó: Karnok Csaba

Mihez kezdjünk a megmaradt sonkával? – Az algyői hentesmester tanácsai

Az ünnepek után gyakran marad a hűtőben néhány szelet – vagy akár jókora darab – sonka, amit nem szeretnénk veszni hagyni. De vajon mit lehet kezdeni ezekkel a maradékokkal? Erről kérdeztük Kothencz Tibort, az algyői hentesmestert, aki több évtizedes tapasztalattal a háta mögött osztotta meg velünk praktikus és gazdaságos ötleteit.

A parasztsonka: egyszerű és időtálló

– A legegyszerűbb és talán a leginkább értékálló megoldás a jó öreg parasztsonka – mondja Kothencz. Ez a fajta sonka megfelelő körülmények között akár egy-két évig is eltartható, sőt, az idő még érleli is. Az ilyen sonkát nem szükséges azonnal felhasználni, így nem keletkezik veszteség. A vákuumcsomagolt, pácolt sonkák esetében is van lehetőség a hasznosításra – főleg, ha még nem járt le a szavatosságuk. Ezeket bele lehet dolgozni például lecsókolbászba, kenőmájasba vagy főtt áruba. – Ezek az eljárások nemcsak megmentik a megmaradt sonkát, de gyakran még javítanak is az ízén – teszi hozzá a mester. Igaz, az így készült termékek költségesebbek lehetnek, de legalább nem kerülnek a kukába.

Amit nem érdemes megmenteni

Nem minden sonka menthető. Az úgynevezett „gyors érlelésű” sonkák – amelyekbe vizet fecskendeznek, majd gyors vákuumcsomagolással kerülnek forgalomba – a legnagyobb kihívást jelentik. Ezek sajnos általában menthetetlenek. Ha egyszer lejárnak, azokat már semmilyen eljárással nem lehet gazdaságosan vagy biztonságosan újrahasznosítani.

Mi marad, mi megy?

Pápai Péter, a Szegedi SZC Tóth János Mórahalmi Szakképző Iskola szakács szakoktatója az energiatakarékosságot és a környezettudatosságot hangsúlyozza. Azt mondja, első lépésként célszerű csoportosítani az ételmaradékokat: mi az, ami nyers – például hús vagy hal –, mi a hőkezelt, és mi az, ami azonnali fogyasztásra alkalmas. A nyers húsokat, halakat minden esetben ajánlott azonnal a mélyhűtőbe helyezni, különösen akkor, ha nem kerülnek felhasználásra a következő napokban.