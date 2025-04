Nem volt rongyrázós hely, a Facebook előtti világban azonban új dimenziókat nyitott meg a korzózásban a szegedi Stühmer

A Csemege feliratos mérleg a a Stühmernél

Az édességbolt 1981-es felújításáig szinte talpalatnyi volt, rendszerint sokan vártak kávéra, de az üvegablakon keresztül meg lehetett lesni, érdemes-e éppen bemenni. A vásárló a kasszánál előbb kávéblokkot vett, majd egy másik sorba is beállt a presszógéphez. De kávébérletet is válthatott, és akkor csak egy helyen kellett sorban állnia. „Nagy az átmenő forgalom, sok az új arc. Szeszt nem mérnek, úgyhogy a vendégkörrel eleve nincs baj. Tisztaság, gyors kiszolgálás fogad nap mint nap. Mindezek fe­jében az ember még azt is elnézi, ha kicsit so­kat kell várni, míg rákerül a sor” – nyugtázta Papp Zoltán újságíró 1986-ban.

A Kárász utca sarka az édességbolttal az 1981-es átalakítás előtt.

A Csemege édességbolt az 1970-es évektől egyre inkább a korszak prémium minőségű, népszerű áruit kínálta. „A parányi bolt minden négyzetcentiméterén van valami. Édesség, cukorka, csokoládé… Hűtőszekrényben, tálcára előkészítve — így gyorsan lehet csomagolni — sarokház, meg gesztenyepüré… A sarokban kis presszógép, tejszínhabot is tartanak a kávéhoz… Nyáron a boltajtóban hűtőládából parfét, fagylaltrudat árulnak” – írta 1972-ben az üzletről a Hétfői hírek. A kávét üvegpohárban adták, és valódi tejszínt is lehetett kérni hozzá, ami persze megmaradt a szülőket kávézni kísérő gyermekek emlékeiben. A gyermekkori csokis drazsékra, parányokra, tejkaramellákra amúgy is sokan emlékeznek. „Felnőtt koromban kerültem Szegedre, de jól emlékszem, hogy a Stühmerben meglepve láttam gyermekkorom cukorkáit, bonbonjait, amelyeket lefektetett üvegtartályból fémkanállal, Csemege feliratos mérlegen mértek ki.” „A Tömörkény gimibe jártam, a szüleim pedig a közelben tanítottak. Amikor ők kávét ittak, én rendszerint süteményt kaptam. Emlékezetes volt.” – mondják olvasóink.

A Csemege édességbolt dolgozói a Csemege vállalat 20 éves évfordulóján 1973-ban.

Forrás: Farkas Árpád – Szegedi emlékkereső Facebook csoport.

Aki Szegeden köszönőajándékot akart tanárának, orvosának, (rendőrének?), az is a Stühmerhez ment. A Csemege édességboltjaiban olyasmit is lehetett kapni, ami a Közértben nem volt. Piros mogyoróst és még többféle csokoládét, minőségi vermutot, konyakot. Az ember betelefonált és mire érte ment, az ajándékot a tápéi háziipari szövetkezetnél készített kosarakba összeválogatták és cellofánba becsomagolták. Előre elkészített cellofáncsomagokat a polcokon is lehetett látni. „Amikor tanár szüleim hazahoztak egy-egy ilyen ajándékot, nekünk, gyerekeknek óriási élmény volt a csomag tartalma” – emlékezik harmadik olvasónk.