Totálkáros autó, elpusztult gólya, tűz Szegeden és ajándék a pápának

Áram csapott agyon egy gólyát Szeged egyik utcájában – a fészek és a tojások is veszélybe kerültek. Illusztráció: Fülöp Ildi / MW

Áram csapta agyon a fészkéhez repülő gólyát, a tojások is veszélyben lehetnek

Évek óta veszélyes vezetékek fenyegetik a gólyákat Szegeden. Egy felnőtt gólya pusztult el, vélhetően áramütés érhette.

Hajléktalanok erdei tanyája égett le a gokartpálya mellett, a vendégek és a dolgozók közösen segítettek a tűzoltóknak

Szeged szélén a Gokart Park közelében ütött ki tűz kedd délután. A tűz hirtelen csapott fel az erdős részen, a futamot azonnal leállították és a gokartosok is segítették az oltást. A gyors tűzoltói beavatkozásnak köszönhetően sikerült megfékezni a lángokat.

Újabb parkolóhelyeket létesítettek Szegeden, mutatjuk merre

Szeged újabb parkolóhelyekkel bővül. Újonnan kialakított parkolók könnyítik meg a város életét. A munkálatok hamarosan befejeződnek.

Fontos bejelentést tett a Barca, mielőtt elutazott Szegedre

Meghosszabbította portugál válogatott beállójának szerződését a Pick Szeged Bajnokok Ligája-negyeddöntős ellenfele. A Barca férfi kézilabdacsapata 2029 nyaráig megújította a 26 éves Luis Frade kontraktusát.

Totálkáros lett a szolgálati autó, a polgármester megsérült

Az egyik ellenzéki képviselő szerint különböző szóbeszédek kaptak szárnyra Makón azzal kapcsolatban, hogy nemrégiben balesetet szenvedett a polgármester szolgálati autója. Farkas Éva Erzsébet a szerdai testületi ülésen erre reagálva tisztázta a történteket – a szolgálati autó egyébként totálkárosra tört, ő pedig komolyan megsérült.

Azt hitték, ő a tanyavilág tolvaja, miután fény derült a rémtetteire, már emlékezni sem akarnak rá

Sajnos, igaz: Balástya nevét hallva sokaknak mai napig a sorozatgyilkosság jut az eszükbe, ettől szenvednek is az ott élők. Úgy tűnik, a balástyai rém, vagyis Szabó Zoltán, aki hat nőt gyilkolt meg, és az általa végrehajtott emberölések még napjainkig kísértenek. Lapunk, a Délmagyarország is rendszeresen beszámolt akkoriban a legújabb fejleményekről, legutóbb 5 esztendeje, 2020 júniusában eredtünk a nyomába. Most ezt idézzük fel.