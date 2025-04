Szeged berobbant a turizmusba, nem véletlenül imádják a fiatalok

Csúcsot döntött a belföldi vendégforgalom 2024-ben. Közel 18 millió turista érkezett a hazai szálláshelyekre tavaly, közülük pedig mintegy 9,3 milliónyian magyarországi utazók voltak. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adataiból kiderül, hogy Pest vármegye mintegy 77 ezer fiatal turistájának legnépszerűbb desztinációja 2024-ben Siófok és Eger mellett Szeged volt. De miért kedvelik a fiatalok ennyire vármegye székhelyünket? Erre kerestük a választ szakember segítségével.

Szeged a fiatalok kedvelt belföldi úti célja, csak Siófok és Eger népszerűbb. Illusztráció: Gémes Sándor

Szeged egyre kedveltebb úti cél

Ács Szilvia, a Tourinform iroda vezetője lapunknak elmondta, a fiatal korosztály számára egyértelműen vonzó, hogy Szeged pezsgő egyetemi város, ahol mindig történik valami és éjjel-nappal zajlik az élet.

– Ezért választotta Szeged a rendezvény–és fesztiválturizmus irányt, hiszen látható, hogy itt erre van igény. De programcsendes időszakban is találnak itt elfoglaltságot a fiatalok: szeretik a belvárosi szórakozóhelyeket, nyári időszakban pedig központi helyük lett a Lapos és a múzeum előtti tér. Nálunk megtalálják azt a mediterrán, pezsgő hangulatot, ami vonzó számukra – magyarázta a szakember.

Ács Szilvia megjegyezte: a náluk tanuló egyetemisták egyébként is vonzzák a vidékieket és a külföldieket: rajtuk keresztül is jelennek meg turisták a városban, köszönhetően annak, hogy hívják őket. – Sokat lendítenek az ilyen típusú vendégforgalmon az egyetemi rendezvények is – például a nemrég lezajlott Medikus Kupa is olyan esemény volt, amikor rengeteg fiatal jött a városba – tette hozzá.

Arra a kérdésre, hogy anyagilag mennyire jövedelmező, ha egy városban főleg a fiatalok jelennek meg turistaként, Ács Szilvia azt mondta, ma már egyre nagyobb arányban ez a korosztály is megjelenik a költési piacon.

– Az egyetemisták a legtöbb szakon tudnak a tanulmányaik mellett dolgozni, a keresetüket pedig általában el is költik, főleg szórakozásra. Közülük is kiemelkednek a külföldiek, nem véletlen, hogy sok belvárosi vendéglátóhely rájuk épít – emlékeztetett.

Szeged egyébként minden más korosztályban is egyre kedveltebb turisztikai célpont. A KSH februári adatai szerint az előző évhez viszonyítva 7,9 százalékkal nőtt Szegeden és környékén a belföldi turizmus. Ez országon belül a legmagasabb arány, vagyis sehol nem kapott ilyen lendületet az idegenforgalom.