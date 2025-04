Megmentik az ikonikus, kivágott platán disznófejét

Pótolják

– A városvezetés úgy döntött, pótolni kell a fasorban a pozíciót, így ősszel egy több éves, előnevelt, túlkoros platán kerül megfelelő talajcsere és fertőtlenítést követően a helyére. Neki ismét lesz 100-200 éve – jósolta Makrai László

Szkennelik

A szkenneléssel a nem csekély, 500-600 kilogrammos részletről rendelkezésre áll egy nagyfelbontású, színhelyes háromdimenziós „fotó”, amelyről szinte bármilyen anyagból, például fém, kő és polisztirol műgyanta készülhet kópia, bármilyen arányos kicsinyítésben, akár kézbe is foghatóan. A megformálásra a határt csakis a fantázia szabhat, kültéri térplasztika is elképzelhető, de technikailag a fa eredeti formájában való visszaállítása is lehetséges – sorolta.

– Az összeállítás alatt álló virtuális, illetve fizikai tartalommal is bíró darab a „szegedikumok” gyűjtemény megbecsült tagja lesz. Ezek miatt fordultam egykori iskolatársamhoz, Tóth Kázmér erdőmérnökhöz, tulajdonoshoz a szegedi Scabello alapítójához, akinek számítunk nemzetközileg is elismert színházi és televíziós díszletgyártási tapasztalatára – zárta mondandóját Makrai László.