Hatvannál több cég segített a karrierépítésben a TIK-ben és egy rangos díjat is kiosztottak – galériával

Immár 29. alkalommal rendezték meg az SZTE Tavaszi Állásbörzét, amely idén is a Dél-Alföld legnagyobb karriereseményének bizonyult. Több mint hatvan kiállító várta a Szegedi Tudományegyetem hallgatóit, akik első kézből szerezhettek információkat a térség és az ország meghatározó munkaadóitól. A Karriernap célja, hogy a hallgatók gyakorlati tapasztalatot szerezzenek, és akár meg is találják álmaik munkahelyét.

Több mint 60 cég vett részt az SZTE Állásbörze eseményén, ahol gyakornoki helyek és állásajánlatok várták a hallgatókat. Fotó: Gémes Sándor

SZTE Állásbörze: ahol a jövő munkahelyei találkoznak a jelen hallgatóival

A rendezvényen elhangzott: az SZTE egyik fontos küldetése, hogy a piaci igényekhez igazodó, gyakorlatorientált képzést nyújtson, amely segíti a fiatalokat az elhelyezkedésben. Prof. Dr. Gellén Klára rektorhelyettes hangsúlyozta, hogy a kiváló kutatási eredmények és a vállalati kapcsolatok együttesen biztosítják a hallgatók versenyképességét. A jövő munkaerőpiaca már az egyetemen kezdődik – ezt a gondolatot erősítette meg a rendezvény minden szereplője.

Prof. Dr. Gellén Klára átadja az SZTE Alma Mater presztízsdíjat Dr. Salgó László Péter főispánnak. Fotó: GÉMES SÁNDOR

Kiemelkedő pillanat volt az SZTE Alma Mater presztízsdíj átadása, amelyet idén a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal kapott, elismerve a hallgatókkal és az egyetemmel való példaértékű együttműködést. A legnépszerűbb kiállító díját ezúttal a Rackhost Zrt. nyerte el, amely IT, gazdasági, sőt bölcsész területeken is kínált gyakornoki lehetőségeket. A cégek egyöntetűen elmondták: olyan hallgatókat keresnek, akik nyitottak, tanulni vágyók, és hosszú távon is terveznek a munka világában.