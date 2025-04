Kullancsriadó Szegeden? Nem a fű a főbűnös, állítja a szakember

Szegedi olvasóink azzal a panasszal keresték meg szerkesztőségünket, hogy lakóhelyüknél, például a Szatymazi utcán, a Vértói úton és Tarjánban a Retek utcán magas a fű, térdig combközépig ér, és észrevehetően a kullancsok is megszaporodtak, tapasztalatuk szerint több van, mint amikor lenyírták a füvet. Például sétáltatás közben egy kutya pár perc alatt hármat szedett össze. Vagyis támadnak a kullancsok.

Támadnak a kullancsok?

Makrai László, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója érdeklődésünkre elmondta: munkatársaik április eleje óta, ha nem esik az eső, folyamatosan nyírják a füvet, a közterület fenntartás összes férfi dolgozója ezt csinálja. 58 munkatárs csakis a fűnyíráson dolgozik, 8 nagy géppel, 25 tolós és 25 motoros kaszával a hatalmas, 3 millió négyzetméteres területen. Mikor beszélgettünk, akkor is éppen terepen volt az ügyvezető.

Azt is közölte: az interneten terjednek félreértések, tévhitek, az élősködők, a kullancsok jelenléte nincs összefüggésben a gyep, a fű magasságával. Egy golfpálya vagy egy agyonnyírt udvari gyep is kullanccsal lehet fertőzött, ugyanis az éjjeli kisemlősök (sün, pocok, egér), illetve a madarak (feketerigó, kis énekesek) a terjesztők, mint köztes gazdák. – Nemcsak a cég gondozásában vannak gyepek, hanem társasházaknak vagy magán ingatlantulajdonosoknak is, akik olykor nem is tudnak róla. A kutyasétáltatás pedig a kijelölt kutyafuttató kivételével csak pórázon szabályos – zárta gondolatait az ügyvezető igazgató.