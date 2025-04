Tarol a csongrádi passió, kétszer is leadta az országos televízió

Csongrádon több mint félévszázados hagyománya van a színjátszásnak, a csoportot ma Ferenczi Katalin vezette és rendezi előadásait.

Mint a passiót is, aminek megelevenítése – Topsi Bálint plébános szakmai segítségével – is régi, kedves hagyomány a városban. A legutóbbi passiót Murányi László képviselő beajánlotta egy országos hálózatú katolikus televíziónak. Az EWTN azt nagypénteken kétszer is leadta, ami tovább öregbítette a csongrádi színjátszás jó hírét.