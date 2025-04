Mesterséges színezőanyagok nélkül készül a csodatojás húsvétra

Hímes tojást készíteni művészet, de vannak praktikák, amikkel egyszerűen is gyönyörűvé válhat a tojás, csak egy kis lelemény kell hozzá.

Kis munkával, nagy leleménnyel szép tojás. Illusztráció: Fehér Gábor / MW

Ne dobja ki a kiszakadt harisnyát!

A legegyszerűbb tojásdíszítési módszer a festés. A boltokban kiváló festékeket lehet kapni, minden színben és általában még matricát is adnak hozzá. A készítés módja a használati utasításba olvasható, így erről többet nem is kívánunk szólni.

Tojásfestékhez a háztartásunkban is hozzájuthatunk. Erre kiváló a hagyma héja, ami egyébként a hulladékok közé kerülne. Ehhez választhatjuk a vörös-, de a lila hagymát is. Minden lánynak, asszonynak akad otthon felszaladt szemű nylon harisnyája. Erre is szükség lesz, meg szedjünk néhány ibolya-, vagy százszorszép fejet, szét formájú levelet. Tegyük a tojásra, majd „bugyoláljuk be” egy kis nylon harisnya darabba. Míg ezekkel a műveletekkel bajlódunk, addig egy kis fazékban főzzük meg a hagyma külső leveleit. Ha már szép színes, helyezzük bele néhány percre az előkészített tojásokat. Ha már jól befogta a hagymahéj-lé, akkor vegyük ki. Vegyük le róla a harisnya darabot és a díszítéshez használt levelet, vagy virágot, ami, ha ügyesek voltunk, fehér maradt. Ezután nem maradt más hátra, mint hogy egy kis zsírral fényesítsük meg a tojást. Biztos örülnek majd neki a locsolók.

Kié lesz a tojás? Írja rá a nevét!

Ugyancsak egyszerű, de nagyszerű mintát kapunk, ha kis hajgumikat teszünk a tojásra és így mártjuk meg a hagymalevél-lében. Ettől csíkos lesz a tojásunk és még harisnya sem kellett hozzá. A színezőlé készítéséhez egyébként kiválóan alkalmas a cékla és a fekete tea is.

Névre szóló tojásokat is készíthetünk. Ehhez először írjuk fel fehér zsírkrétával a nevet a tojásra, utána mártsuk bele a festékbe.

Dekorcukor, dekupázsragasztó – ez sem ördöngösség

Szép húsvéti tojást készíthetünk úgy is, hogy a tojást dekupázs ragasztóval bekenjük, majd megforgatjuk színes dekorcukorban. Ha már van dekupázs ragasztónk, akkor biztosan akad egy szép, húsvéti szalvéta is otthon, amiből egy mintát ragasszunk fel a tojásra és szépen feszítsük rá.