Kincseket rejt az ásotthalmi erdő, csak le kell hajolni érte – galériával

Szombaton ismét tojáskereső gyalogtúrát rendeztek Ásotthalmon, az erdészeti iskola tanulmányi erdejében, a lapunk olvasói által az Év Emberének választott Bánhidy Zoltán vezetésével. A túravezető már hajnalban útnak indult, hogy lányával, Borókával elrejtse a csokoládét és más kincseket.

Több volt ez mint tojáskereső túra az ásotthalmi erdőben. A kincskeresés és a játékos feladatok mellett természetismeret is fontos szerepet kapott Bánhidy Zoltán vezette túrán. Fotó: Karnok Csaba

Tojáskereső kalandok a tavaszi erdőben

A tojáskereső gyalogtúra nemcsak a természet felfedezéséről, hanem mesékről, játékokról és élményekről is szólt. A gyerekek és szüleik szép számban összegyűltek ezen a gyönyörű tavaszi szombaton. A program népszerűségét mutatja, hogy a helyiek mellett Mórahalomról, Zákányszékről és Szegedről is érkeztek túrázók.

Erdő, játék, élmények

A találkozó a Rúzsa-fánál volt, ahol azonnal kezdetét vették a kalandok. A gyerekek A szegény ember aranya című mesét adták elő, majd az első feladat egy zsanérokon nyíló luxus geoláda felkutatása volt, amit az ifjú kalandorok sikeresen teljesítettek. Bánhidy Zoltán, a Bedő Albert erdészeti iskola kollégiumi nevelőtanára az ifjúság edukációját is célul tűzte ki – ez a délelőtt tehát nemcsak a szórakozásról szólt. Megtudhattuk például, hogy a Rúzsa-fa egy 220 éves szürke nyár.

Homoki báránypirosító és az őzek

A kalandok az erdő mélyén folytatódtak. Útközben megtudtuk, hogy a homoki báránypirosító gyökere könnyen lehámló kérgű, sötétbarna, és sok, dús, sötétpiros festékanyagot tartalmaz – innen ered a neve. Két őz is elszaladt a csapat mellett, mire az egyik szülő megjegyezte: biztos ezt is a túravezetőnk szervezte így.

Migránsok szemete

A természetjárás mellett a túra a környezettudatosságról is szólt. A túravezető elnézést kért a migránsok által hátrahagyott szemétért, és felhívta a figyelmet a természet védelmére. Az ásotthalmiak és az erdészeti iskola diákjai rendszeresen szedik a szemetet az erdőben, ennek ellenére most is találkoztunk elhagyott ruhaneműkkel, hulladékkal és egy sátorral, amit a tűzrakóhely alapján nemrég használhattak. A program egyik különlegessége egy hidegháborús harckocsi-fedezék meglátogatása volt.