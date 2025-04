Hálás az együttérzésért a balesetet szenvedett polgármester

– Hálás vagyok a közösségi oldalakon megjelent együttérző, egészségemért aggódó hozzászólásokért. Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy sérüléseimből teljesen felépültem – mondta a Délmagyarországnak Farkas Éva Erzsébet makói polgármester azt követően, hogy megírtuk: a szerdai testületi ülésen tájékoztatta a nyilvánosságot budapesti autóbalesetéről, ahol totálkárossá vált a szolgálati autója. Mint az elhangzottak alapján beszámoltunk róla, a karambol következtében a jobb lábszára és a bordája zúzódott, erős hasi és mellkasi fájdalmat érzett a nagy erejű ütközés miatt, később pedig kiderült, szegycsontrepedést is elszenvedett. A városvezető egyébként már a balesetet két nappal követő, február 19-iki testületi ülésen is részt vett és azóta is ellátja hivatali feladatait.

A totálkárossá vált autó, illetve a baleset körülményei szerdán kerültek szóba. Fotó: Szabó Imre

Nem a polgármester volt a sofőr

A baleset az áprilisi testületi ülésen az ellenzéki Mucsi Tamás kérésére került szóba, ő ugyanis azt állította, különféle pletykák terjednek a városban az ütközéssel kapcsolatban. Farkas Éva Erzsébet részletesen ismertette a baleset körülményeit. Elhangzott, ez a déli csúcsforgalomban történt Budapesten, amikor kollégáival egy minisztériumi tárgyalásra tartott. A szolgálati kocsi azért ütközött neki az előtte lévő autónak, mert az eggyel előtte haladó jármű sofőrje hirtelenül fékezett. Nem a polgármester vezetett, és megfelelő sebességgel haladtak; a rendőrségi szemle pedig megállapította, senki sem fogyasztott alkoholt. A polgármesterrel együtt utazók nem szenvedtek komolyabb sérülést.

A totálkárossá vált kocsit Szegeden tárolják

Mint megírtuk, a polgármesteri szolgálati autó – amit Farkas Éva Erzsébet hivatali elődje is használt már – gazdasági totálkáros lett. Információink szerint a járművet azóta egy szegedi autóbontóban tárolják. A polgármester, bár javasolták neki, visszautasította, hogy új szolgálati autót kérjen. Azóta is az orvosi ügyelet volt szolgálati kocsiját használja ilyen célra.